На самом деле вырастить лимон на подоконнике достаточно просто: вот что нужно делать

Ухаживать за лимоном несложно, а урожай вы сможете собрать уже через три года после высадки.
Как вырастить лимон на подоконнике в квартире: пошаговая инструкция
- Шаг первый. Необходимо выбрать правильный сорт. Лучшими будут карликовые сорта лимона, низкорослые, компактные и более приспособленные к выращиванию в помещении.
- Шаг второй. Оптимальная почва. Лимон любит легкую плодородную землю с хорошей дренажной системой. Можно использовать готовую смесь для цитрусовых или сделать из садовой земли, песка и торфа.
- Шаг третий. Удобный горшок. Сажать семена нужно в небольшой горшок с отверстиями для дренажа. Затем, когда саженец подрастет, его следует пересадить в большую емкость.
- Шаг четвертый. Замачивание семян. Перед высадкой семена лимонного дерева нужно вымочить в воде, 10-12 часов будет достаточно.
- Шаг пятый. Высадка. Семена лимона нужно сажать на глубину до полутора сантиметров. Если вы пересаживаете саженец, старайтесь не повредить корни.
- Шаг шестой. Полив. Не следует заливать лимон, он любит умеренный полив. Поливайте растение, когда верхний слой земли подсохнет, переувлажнение может привести к гниению корней лимона.
- Шаг седьмой. Освещение. Лимоны любят, когда много света, поэтому горшок необходимо ставить на подоконнике с южной или юго-восточной стороны. Зимой растение нуждается в дополнительном освещении лампами, это необходимо учитывать.
- Шаг восьмой. Тепло. Лимон следует выращивать при температуре 20-25 градусов, избегая ее резких перепадов и сквозняков.
- Шаг девятый. Питание. В специализированных магазинах или на сайтах продаются удобрения для цитрусовых, которые следует регулярно вносить, следуя инструкциям от производителя.
- Шаг десятый. Обрезка. Регулярно обрезайте лимон, чтобы сформировать компактную крону.
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