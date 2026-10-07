На Солнце произошла мощная вспышка: сколько баллов будет магнитная буря 7 октября

Магнитная буря / © Associated Press

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Накануне Солнце взорвалось мощной вспышкой, но сейчас геомагнитные условия достаточно спокойны. Сегодня, 7 октября, ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 (зеленого уровня).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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По данным ученых, скорость солнечного ветра начала спадать. Хотя возможны кратковременные активные периоды, прежде чем вернутся преимущественно к спокойным условиям.

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Впрочем, утром 6 октября наблюдался выброс корональной массы (CME), возникший вблизи центра диска. Вероятно, эта вспышка будет иметь направленный на Землю компонент, а потому в последующие дни возможна сильная магнитная буря.

Магнитная буря 7 октября. Фото: meteoagent.

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

контролировать АД.

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