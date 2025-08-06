На Солнце произошло сразу три вспышки: когда Землю накроет мощная магнитная буря

Магнитная буря. / © Associated Press

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Сегодня, 6 августа, уровень магнитной активности будет достаточно низким. Впрочем, за последние 24 часа на Солнце произошли три мощные вспышки M-класса. Они могут спровоцировать магнитную бурю.

Об этом сообщает ресурс Space.com .

Ученые отмечают, что это первый такой всплеск активности на Солнце за последние недели. Вспышки произошли в активном участке, как раз обращенном в сторону Земли. Следовательно, корональные излучения массы (CME) могут на этой неделе достичь нашей планеты.

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Пока никаких серьезных влияний космической погоды не подтверждено. Впрочем, вспышка M2.9, вероятно, запустила слабую корональную массу (CME) в направлении Земли. Исследователь полярных сияний Винсент Ледвин отмечает, что с вероятностью 12% ночью 7 августа произойдет магнитная буря.

"Это уже второе корональное излучение, направленное на Землю, из этого региона, и потенциально может произойти еще больше", - подчеркнул он.

Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может ощущать пульсацию в висках, становится хуже сон и т.д.

В частности, медик советует принимать валерьяну, магне-В6, а за два часа до сна — никаких новостей, телефонов и кофе, лучше пить ромашковый чай.