На заметку каждой хозяйке: какие крупы нужно замачивать, а какие только промыть

Какие крупы нужно замачивать

Многие хозяйки считают замачивание круп только рекомендацией, но на самом деле это является важным этапом приготовления, непосредственно влияющим как на качество готового блюда, так и на его пищевую ценность. Если упустить этот шаг, можно потерять не только время у плиты, но и ценные питательные свойства продукта.

Какие крупы и как нужно замачивать

Процесс замачивания состоит из двух ключевых этапов. Сначала крупу необходимо тщательно промыть. Для этого ее пересыпают в миску, заливают водой и аккуратно перемешивают руками, после чего сливают мутную воду. Эту процедуру повторяют, пока вода не станет абсолютно прозрачной, что необходимо для удаления пыли и поверхностных загрязнений.

После промывки крупу помещают в стеклянную, керамическую или эмалированную посуду. Ее заливают чистой питьевой водой комнатной температуры так, чтобы уровень воды был примерно на полтора-два сантиметра выше уровня крупы.

Самое длинное замачивание, от 10-12 часов (удобно оставлять на ночь), нужно для нута, бобов, дикого риса и зеленого гороха. Эти продукты имеют плотную структуру, требующую длительного размягчения.

Приблизительно 8 часов замачивают амарант, маш и белую фасоль, а также пшено.

Шесть часов достаточно для зеленой гречки и овсяных хлопьев длительного приготовления.

Пшеницу, используемую для каш, рекомендуется замачивать около 7 часов.

Важным финальным шагом в процессе замачивания является обязательное слияние старой воды по истечении срока и повторное промывание крупы проточной водой. Это обеспечивает удаление фитиновой кислоты и других нежелательных веществ. Варить продукт следует только в свежей воде.

Почему замачивание необходимо

Одна из важных целей замачивания — это нейтрализация фитиновой кислоты. Это соединение содержится в оболочке большинства злаков, круп и бобовых культур. Фитиновая кислота или фитат имеет способность связывать минералы, такие как железо, цинк, кальций и белки, препятствуя их полноценному усвоению организмом человека. При замачивании активируются природные ферменты, помогающие фитиновой кислоте частично вымываться и расщепляться, что делает конечный продукт значительно более полезным и легкоусвояемым.

Кроме того, процесс замачивания имеет ряд важных практических преимуществ. Он заметно сокращает время варки, что экономит энергию и время.

Замачивание помогает удалить излишки крахмала с поверхности зерна, что способствует понижению гликемического индекса блюда. Особенно это касается бобовых, поскольку замачивание способствует расщеплению сложных сахаров, что в свою очередь уменьшает газообразование и дискомфорт после их употребления.

Крупы, которые не нужно замачивать

Некоторые популярные крупы не нуждаются в предварительном замачивании. Достаточно тщательно промыть белый рис, обычную гречку (ядрицу), кус-кус и булгур. Для лучшего вкуса гречку или булгуру можно также прокалить на сухой сковороде перед варкой.