На заметку каждой хозяйке: какие крупы нужно замачивать, а какие только промыть
Почему некоторые крупы нужно замачивать, и некоторые нет
Многие хозяйки считают замачивание круп только рекомендацией, но на самом деле это является важным этапом приготовления, непосредственно влияющим как на качество готового блюда, так и на его пищевую ценность. Если упустить этот шаг, можно потерять не только время у плиты, но и ценные питательные свойства продукта.
Какие крупы и как нужно замачивать
Процесс замачивания состоит из двух ключевых этапов. Сначала крупу необходимо тщательно промыть. Для этого ее пересыпают в миску, заливают водой и аккуратно перемешивают руками, после чего сливают мутную воду. Эту процедуру повторяют, пока вода не станет абсолютно прозрачной, что необходимо для удаления пыли и поверхностных загрязнений.
После промывки крупу помещают в стеклянную, керамическую или эмалированную посуду. Ее заливают чистой питьевой водой комнатной температуры так, чтобы уровень воды был примерно на полтора-два сантиметра выше уровня крупы.
Самое длинное замачивание, от 10-12 часов (удобно оставлять на ночь), нужно для нута, бобов, дикого риса и зеленого гороха. Эти продукты имеют плотную структуру, требующую длительного размягчения.
Приблизительно 8 часов замачивают амарант, маш и белую фасоль, а также пшено.
Шесть часов достаточно для зеленой гречки и овсяных хлопьев длительного приготовления.
Пшеницу, используемую для каш, рекомендуется замачивать около 7 часов.
Важным финальным шагом в процессе замачивания является обязательное слияние старой воды по истечении срока и повторное промывание крупы проточной водой. Это обеспечивает удаление фитиновой кислоты и других нежелательных веществ. Варить продукт следует только в свежей воде.
Почему замачивание необходимо
Одна из важных целей замачивания — это нейтрализация фитиновой кислоты. Это соединение содержится в оболочке большинства злаков, круп и бобовых культур. Фитиновая кислота или фитат имеет способность связывать минералы, такие как железо, цинк, кальций и белки, препятствуя их полноценному усвоению организмом человека. При замачивании активируются природные ферменты, помогающие фитиновой кислоте частично вымываться и расщепляться, что делает конечный продукт значительно более полезным и легкоусвояемым.
Кроме того, процесс замачивания имеет ряд важных практических преимуществ. Он заметно сокращает время варки, что экономит энергию и время.
Замачивание помогает удалить излишки крахмала с поверхности зерна, что способствует понижению гликемического индекса блюда. Особенно это касается бобовых, поскольку замачивание способствует расщеплению сложных сахаров, что в свою очередь уменьшает газообразование и дискомфорт после их употребления.
Крупы, которые не нужно замачивать
Некоторые популярные крупы не нуждаются в предварительном замачивании. Достаточно тщательно промыть белый рис, обычную гречку (ядрицу), кус-кус и булгур. Для лучшего вкуса гречку или булгуру можно также прокалить на сухой сковороде перед варкой.