На Земле есть одно море, которое не касается ни одной суши, потому что вообще не имеет берегов (фото)

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Саргассово море в Атлантическом океане не имеет ни одного сухопутного берега. Его границами служат океанические течения, которые изменяются в зависимости от сезона.

Об этом говорится в материале DailyGalaxy.

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На западе Саргассово море ограничивает Гольфстрим, на севере — Северо-Атлантическое течение, на востоке — Канарское течение, а на юге — Северо-Атлантическое экваториальное течение.

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Саргассово море

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) называет его единственным морем без сухопутной границы.

Саргассово море

Отсутствие береговой линии делает исследования этого региона особенно сложными. Ученые не могут работать с берега, а сама вода постоянно перемещается.

За одним участком океана следят более 70 лет

В 1954 году океанолог из Woods Hole Oceanographic Institution Генри Стоммел выбрал в Саргассовом море конкретную точку для длительных наблюдений. Она получила название Hydrostation S и расположена примерно в 25 км к юго-востоку от Бермудских островов.

Исследователи возвращаются в этот участок примерно каждые две недели, чтобы брать образцы воды.

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Основная часть современных данных поступает из второй точки наблюдений. В 1988 году примерно в 80 км юго-восточнее Бермудских островов началось исследование Bermuda Atlantic Time-series Study (BATS). Здесь пробы берут ежемесячно — от поверхности океана до глубины около 4500 метров.

Именно многолетние наблюдения позволили ученым сравнить состояние океана с тем, каким он был несколько десятилетий назад.

Вода стала теплее, соленее и кислее

Исследования показывают, что поверхностные воды Саргассова моря существенно изменились.

С 1983 г. температура поверхности повысилась примерно на 1 °C. Содержание растворенного кислорода сократилось примерно на 6%, вода стала более соленой, а ее кислотность выросла более чем на 30%.

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«Химический состав поверхностных вод океана в 2020-х годах уже вышел за пределы сезонного диапазона, который наблюдался в 1980-х годах, и океаническая экосистема теперь живет в другой химической среде, чем несколько десятилетий назад», — заявил руководивший анализом химический океанограф Николас Бейтс.

Бейтс и его коллега Родни Джонсон из Бермудского института океанических наук при Университете штата Аризона представили результаты многолетних наблюдений в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science в декабре 2023 года.

Ученые отмечают, что изменения концентрации углерода и углекислого газа наблюдаются как зимой, так и летом. Показатели 2020-х годов выходят за пределы соответствующих значений, зафиксированных в 1980-х.

При этом исследователи не показали признаков того, что темпы этих изменений замедляются. Поверхностные воды Саргассова моря нагреваются примерно на 0,24 °C за десятилетие.

«Эти изменения обусловлены поглощением антропогенного CO₂ из атмосферы», — пояснил Бейтс.

Океан поглощает углекислый газ, который люди выбрасывают в атмосферу. В то же время, способность воды поглощать этот газ в районе исследований с 1983 года сократилась примерно на 6%.

Почему Саргассово море важно для живых организмов

Свое название море получило от саргасовых водорослей — бурых водорослей, которые не прикрепляются к морскому дну, свободно плавают на поверхности океана.

Поэтому в Саргассовом море сформировалась уникальная плавучая экосистема. Саргассовые заросли служат своеобразными «яслями» для молодых морских черепах. В них также обитают креветки, крабы и рыбы, приспособившиеся к жизни среди плавающих водорослей.

К этому региону приплывают нереститься находящиеся под угрозой исчезновения угри, а горбатые киты пересекают Саргассово море во время ежегодных миграций.

Изменения химического состава воды особенно важны для более мелких организмов. Из-за повышения кислотности морской воды им сложнее формировать оболочки и скелеты из карбоната кальция.

Согласно выводам исследователей, условия для таких процессов за последние 40 лет стали менее благоприятными. В частности, это может относиться к известняковым фитопланктонным организмам — микроскопическим обитателям океана, которые являются важной частью морских экосистем.

В то же время, исследование фиксировало именно изменения химического состава воды, а не их непосредственное влияние на морских черепах или угрей.

Причины сокращения уровня кислорода также не сводятся к одному фактору. Ученые называют среди возможных причин изменение климата, физические процессы в океане, газообмен с атмосферой и биологическую активность.

Почему многолетние наблюдения так важны

Саргассово море расположено в открытом море, поэтому его исследование в значительной степени зависит от регулярных экспедиций.

Именно длительные наблюдения позволяют увидеть тенденции, которые невозможно зафиксировать за один или несколько лет. По словам Питера Шлоссера, директора Global Futures Laboratory при Университете штата Аризона, получить подобную информацию можно только благодаря наблюдениям с кораблей, проводимым на протяжении многих десятилетий.

По словам Бейтса, температура океана в 2020-х годах беспрецедентна по сравнению с самым длинным доступным рядом наблюдений, который достигает 1950-х годов.

Наблюдения за Hydrostation S продолжаются и сегодня — исследователи продолжают брать пробы воды в той же точке, которую Генри Стоммел определил еще в 1954 году.

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