На Земле есть вид птиц, способных убить человека перьями: о ком идет речь

Результаты работы ученых показали, что в перьях птиц содержится своего рода яд, который попадает на руки людей, когда они прикасаются к пернатым, а затем облизывают руки, это стероидный алкалоидный нейротоксин, и он действительно оказывает сильное действие.

Исследователи обнаружили в Новой Гвинее вид птиц с невероятно токсичными перьями, прикосновение к которым вызывает паралич и даже может убить.

Исследователь и эксперт по птицам Джек Дамбахер вместе с коллегами отправился в Новую Гвинею на поиски райской птицы Раггиана. Во время поисков им с командой удалось случайно поймать несколько хохлатых питах, но когда ученые отпустили птиц, последние укусили их и дальше началось что-то странное, пишет IFLScience.

Исследователи не имели пластырей, поэтому использовали старый способ обработки — облизали свои пальцы, чтобы обработать раны. Далее команда заметила кое-что странное: их рты горели и покалывали, а у некоторых даже онемели. Иногда это продолжалось всего несколько часов, но иногда симптомы сохранялись довольно долго.

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Ученые рассказали об этом местным гидам, объяснившим, что хохлатые питаху, вероятно, опасны для людей. Местные жители назвали птиц мусорными и рассказали, что они не пригодны для еды и их лучше не брать в руки. Дамбахеры с коллегами заинтересовались и продолжили исследование.

Результаты работы ученых показали, что в перьях птиц содержится своего рода яд, который попадает на руки людей, когда они прикасаются к пернатым, а затем облизывают руки. Это стероидный алкалоидный нейротоксин, и он действительно оказывает сильное действие.

По словам Дамбахера, сначала яд может вызвать покалывание, но в более высоких дозах он может привести к параличу, остановке сердца и смерти. Команда пришла к выводу, что это одно из наиболее токсичных известных природных веществ в мире.

Почему перья хохлатого питаху так ядовиты?

Исследователи считают, что все дело в диете хохлатого питаху, питающихся ядовитыми жуками, обитающими в Новой Гвинее. Когда птицы едят жуков, нейротоксин скапливается в их тканях. Известно, что вещество не токсично для самих пернатых, однако опасно для рептилий-хищников и способно помешать им съесть яйца птиц.

Речь идет о жуках Choresine pulchra, также известных как ядовитые жуки "нанисани". Исследования показали, что этот вид жуков потенциально является прямым источником батрахотоксинов для птиц Новой Гвинеи. К слову, лягушки-дротики получают свою токсичность таким же образом.

Напомним, полицейские Львовщины помогли травмированной ястребу.

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