На Земле есть вид птиц, способных убить человека перьями: о ком идет речь

Результаты работы ученых показали, что в перьях птиц содержится своего рода яд, который попадает на руки людей, когда они прикасаются к пернатым, а затем облизывают руки, это стероидный алкалоидный нейротоксин, и он действительно оказывает сильное действие.
Исследователи обнаружили в Новой Гвинее вид птиц с невероятно токсичными перьями, прикосновение к которым вызывает паралич и даже может убить.
Исследователь и эксперт по птицам Джек Дамбахер вместе с коллегами отправился в Новую Гвинею на поиски райской птицы Раггиана. Во время поисков им с командой удалось случайно поймать несколько хохлатых питах, но когда ученые отпустили птиц, последние укусили их и дальше началось что-то странное, пишет IFLScience.
Исследователи не имели пластырей, поэтому использовали старый способ обработки — облизали свои пальцы, чтобы обработать раны. Далее команда заметила кое-что странное: их рты горели и покалывали, а у некоторых даже онемели. Иногда это продолжалось всего несколько часов, но иногда симптомы сохранялись довольно долго.
Ученые рассказали об этом местным гидам, объяснившим, что хохлатые питаху, вероятно, опасны для людей. Местные жители назвали птиц мусорными и рассказали, что они не пригодны для еды и их лучше не брать в руки. Дамбахеры с коллегами заинтересовались и продолжили исследование.
Результаты работы ученых показали, что в перьях птиц содержится своего рода яд, который попадает на руки людей, когда они прикасаются к пернатым, а затем облизывают руки. Это стероидный алкалоидный нейротоксин, и он действительно оказывает сильное действие.
По словам Дамбахера, сначала яд может вызвать покалывание, но в более высоких дозах он может привести к параличу, остановке сердца и смерти. Команда пришла к выводу, что это одно из наиболее токсичных известных природных веществ в мире.
Почему перья хохлатого питаху так ядовиты?
Исследователи считают, что все дело в диете хохлатого питаху, питающихся ядовитыми жуками, обитающими в Новой Гвинее. Когда птицы едят жуков, нейротоксин скапливается в их тканях. Известно, что вещество не токсично для самих пернатых, однако опасно для рептилий-хищников и способно помешать им съесть яйца птиц.
Речь идет о жуках Choresine pulchra, также известных как ядовитые жуки "нанисани". Исследования показали, что этот вид жуков потенциально является прямым источником батрахотоксинов для птиц Новой Гвинеи. К слову, лягушки-дротики получают свою токсичность таким же образом.
Напомним, полицейские Львовщины помогли травмированной ястребу.
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