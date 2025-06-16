На Земле нашли место, полное неизвестных науке вирусов

Вирусы

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Ученые из Университета Майами совершили удивительное открытие. Они использовали специальную компьютерную программу, чтобы найти 230 совершенно новых гигантских вирусов в морской воде. Эти вирусы раньше никто не видел и не изучал.

Об этом пишет Т4.

Почему это важно для океана и планеты

Это открытие очень важно, чтобы лучше понять жизнь в океане. Оно особенно поможет противостам, таким как водоросли, амебы и жгутик, выживать. Вирусолог Мохаммад Монируззаман говорит, что это исследование очень полезно на практике. Если мы лучше поймем эти обширные вирусы и как они взаимодействуют с микробами в океане, то сможем предвидеть. Возможно даже контролировать вредное цветение водорослей. Это цветение опасно для людей во всем мире.

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Новые технологии позволяют легче обнаруживать гигантские вирусы. Это открывает новые пути для изучения. Мы можем узнать, где они живут и как себя ведут.

К примеру, известно, что гигантские вирусы часто убивают фитопланктон. Это очень маленькие организмы. Они производят много кислорода для Земли. Также является основой еды для всего в море.

Вирусы-хакеры: как они манипулируют жизнью в океане

Кроме 230 новых гигантских вирусов исследование также выявило 569 новых функциональных белков. Девять из которых принимают участие в фотосинтезе. Это свидетельствует о том, что вирусы могут «увлекать» фотосинтетические функции своих хозяев, чтобы получить необходимую энергию для собственного выживания.

Морской биолог Бенджамин Минч объясняет: «Мы обнаружили, что у гигантских вирусов гены, участвующие в клеточных функциях, таких как углеродный метаболизм и фотосинтез — традиционно встречаются только в клеточных организмах».

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Это подчеркивает важнейшую роль гигантских вирусов в манипулировании метаболизмом своего хозяина во время инфекции и их значительное влияние на морскую биогеохимию. Исследователям удалось отнести обнаруженные вирусы к двум уже известным группам: Imitervirales и Algavirales. Эти группы используют разные стратегии заражения. Причем Imitervirales генетически самые сложные, что указывает на их более гибкую «жизненную стратегию» и способность выживать в более широком кругу хозяев.

Существует огромное количество вирусов, которые все еще ожидают своего открытия, каталогизации и понимания их роли в океанических экосистемах и для здоровья планеты.

«Это исследование позволило нам создать основу для усовершенствования существующих инструментов для выявления новых вирусов, которые могли бы помочь нам контролировать загрязнения и патогены в наших водных путях», — заключает Минч.

Ранее сообщалось, обнаруженный в Китае новый опасный коронавирус может спровоцировать следующую пандемию. Возбудитель тесно связан с MERS, чрезвычайно смертельным вирусом, убивающим до трети зараженных.

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