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На Земле зафиксировали магнитную бурю: сколько баллов будет магнитная буря 20 ноября
В ближайший период возможно дальнейшее повышение геомагнитной активности из-за воздействия потока солнечного ветра.
В пятницу, 20 ноября, магнитная буря ослабнет. После кратковременного возмущения она опустилась до зеленого уровня К-индекса 3.3.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Ученые объясняют, что минувшей ночью на Земле наблюдалась магнитная буря уровня G1. Вот почему могло произойти повышение геомагнитной активности. И хотя она уже ослабла, но Землю могут задеть остаточные эффекты коронального выброса массы.
Кроме того, в период 20-22 ноября ожидается новый поток быстрого солнечного ветра из меньшей корональной дыры. Он может усилить скорость солнечного ветра и повысить геомагнитную активность.
Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.