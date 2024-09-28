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Набирает бешеную популярность в мире: парикмахеры назвали новую стрижку, которая подходит абсолютно всем женщинам

Набирает бешеную популярность в мире: парикмахеры назвали новую стрижку, которая подходит абсолютно всем женщинам

Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / Фото: Unsplash

Эта прическа выполняет несколько функций одновременно: она придает младший вид, придает объем волосам, хорошо отрастает и длительно сохраняет форму.

В мире красоты постоянно появляются новые тренды и обновления. Это касается и причесок, которые изменяются и приобретают новые формы. Одной из таких новинок есть градуированная многослойная прическа в стиле каре. Она удачно сочетает классические элементы с современными тенденциями и остается универсальной для всех женщин. Эта прическа подходит для любого типа волос, придавая ему объем и густоту. Далее расскажем о ее особенностях и способах заключения для создания идеального образа.

Многослойное градуированное каре

Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / © YouTube
Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / Фото: YouTube

Эта стрижка имеет многоуровневые срезы, которые придают волосам объем и формируют правильную структуру. Верхние пряди более короткие, а нижние более длинные, что создает плавный переход между слоями. Благодаря градуированию локоны становятся более объемными, подчеркивая черты лица и делая его более утонченным и выразительным. Такая прическа омолаживает общий вид, придавая женщине эффектность и элегантность.

Как укладывать многослойное градуированное каре

Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / © Фото из открытых источников
Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / Фото: Фото из открытых источников
  • После мытья головы нанесите на волосы средство для укладки, которое подходит вашему типу волос, например крем, мусс или пену для объема.
  • Затем немного подсушите волосы феном, направляя поток воздуха вниз, чтобы создать объем у корней и избежать запутывания кончиков.
  • Когда волосы будут на 70-80% сухими, используйте расческу и продолжайте сушить, направляя воздух вниз, чтобы придать форму и дополнительный объем.
  • После завершения укладки можно нанести лак для фиксации прически.
  • Для повседневного образа достаточно высушить волосы и слегка взбить их руками – локоны сами будут держать форму.

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