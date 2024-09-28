Набирает бешеную популярность в мире: парикмахеры назвали новую стрижку, которая подходит абсолютно всем женщинам

Эта прическа выполняет несколько функций одновременно: она придает младший вид, придает объем волосам, хорошо отрастает и длительно сохраняет форму.

В мире красоты постоянно появляются новые тренды и обновления. Это касается и причесок, которые изменяются и приобретают новые формы. Одной из таких новинок есть градуированная многослойная прическа в стиле каре. Она удачно сочетает классические элементы с современными тенденциями и остается универсальной для всех женщин. Эта прическа подходит для любого типа волос, придавая ему объем и густоту. Далее расскажем о ее особенностях и способах заключения для создания идеального образа.

Многослойное градуированное каре

Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / Фото: YouTube

Эта стрижка имеет многоуровневые срезы, которые придают волосам объем и формируют правильную структуру. Верхние пряди более короткие, а нижние более длинные, что создает плавный переход между слоями. Благодаря градуированию локоны становятся более объемными, подчеркивая черты лица и делая его более утонченным и выразительным. Такая прическа омолаживает общий вид, придавая женщине эффектность и элегантность.

Как укладывать многослойное градуированное каре

Какая стрижка подходит всем женщинам без исключения / Фото: Фото из открытых источников

После мытья головы нанесите на волосы средство для укладки, которое подходит вашему типу волос, например крем, мусс или пену для объема.

Затем немного подсушите волосы феном, направляя поток воздуха вниз, чтобы создать объем у корней и избежать запутывания кончиков.

Когда волосы будут на 70-80% сухими, используйте расческу и продолжайте сушить, направляя воздух вниз, чтобы придать форму и дополнительный объем.

После завершения укладки можно нанести лак для фиксации прически.

Для повседневного образа достаточно высушить волосы и слегка взбить их руками – локоны сами будут держать форму.

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