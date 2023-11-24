Набор для войны: что нужно солдату на передовой (список)

Составитель этого списка отметил, что внес в него только действительно необходимые вещи для того, чтобы выполнять свою работу, нормально отдыхать и восстанавливаться.

В Сети опубликовали перечень снаряжения и необходимых вещей, которые понадобятся человеку без опыта на передовой.

Соответствующие советы появились в Telegram-канале "Американский пехотинец".

Автор канала отметил, что внес в список только действительно необходимые вещи для того, чтобы выполнять свою работу, нормально отдыхать и восстанавливаться.

В этом списке:

элементы персональной защиты: аптечка, броня, шлем, защита глаз, ушей, ладоней;

оружие, набор по уходу за ним, масло для чистки оружия, разгрузочная система, РПС (если на броне не носите) и т.п.;

лопата (качественная, можно складной E-tool), маленький брусок для заточки;

часы (от простых кассио с вибробудильником до гармин инстинкт – тактикс – феникс);

water source (туристическая фляга, гидратор, дополнительно фильтр для воды);

складной нож (маленький);

рюкзаки 2 шт (большой военный рюкзак 100+ литров и меньший 35-40 литров, туристические ремни – стяжки для дополнительного снаряжения).

качественная спальная система ("в поле" довольно прохладно ночью), компрессионный мешок для спальной системы;

качественный каремат (лучше всего – сложеный гармошкой с одной рефлективной стороной);

"подсрачник" (кусок каремата и стропа);

мягкие беруши (если побратимы храпят);

опционально: подушка туристическая (надувная или из синтетических веществ), вместо нее — Ranger roll или малый рюкзак;

вещи для личной гигиены;

пончо и уби (профи имеют 2 пончо, для себя и для позиции);

несколько акб, шнуров и удлинитель с тройником;

лекарство для себя при хронических болезнях;

2-3 комплекта формы, 2 пары обуви, кроксы, туристическое полотенце;

термобелье (2 комплекта) и флиска (можно 2шт);

куртка (теплая);

2 флисовые шапки, 2 бафа;

носки, футболки, белье;

качественные перчатки, "рабочие" и тёплые;

фонарик с красным светофильтром, 2 шт;

блокнотик, ручки-карандаши;

парокорд.

Отдельно автор сообщения выделил такие вещи как книги, наушники, плеер и т.д., но это все может быть в смартфоне, если условия позволяют его использование.

Также он советует не брать с собой ничего, что составляет ценность, поскольку все, что взяли "в поле", может остаться там или быть потерянным. Кроме того, автор посоветовал подписать все свое имущество, чтобы не возникало путаницы.

"Никаких безпалых перчаток, здоровенных тесаков, плохого настроения и дурацких вопросов", — резюмировал он.

Как одеться

Автор Telegram-канала также дал советы, как правильно подобрать одежду в условиях боевых действий. По его словам, подбирать его нужно снизу вверх — начиная с ног, то есть с обуви и носков и подниматься "выше": брюки, наколенники, белье, пояс, футболка, китель-убакс, перчатки, флис, куртка, бафф, шапка...

"Главное — это твои ноги, потому что без качественной обуви далеко не зайдешь, дальше боевые штаны, потому что это однозначно важнейшая часть одежды военной...

Зато броню (средства индивидуальной бронезащиты) ты подбираешь сверху вниз. То есть – шлемом (как комплекс), очки, защита ушей, воротник, защита торса и боков и так далее, вплоть до защиты паха и бедер (если есть необходимость).

Если шлем будет неудобным, плохо "подогнанным", то он будет мешать стрелять, особенно лежа, голова будет болеть и шея... Шлем должен быть удобным и по размеру. Иногда ты можешь быть без брони но в шлеме, потому что голова это сплошная летальная зона! Маленький обломок и все... Дальше, без баллистических очков — никак, потому что это твои драгоценные глаза, речь уже даже не об обломках, первичные или вторичные, а просто попала земля или песок и ты ничего не видишь и некоторое время, ты бремя для своих", — написал он.

Автор призывает никогда не экономить на качественном снаряжении.

Напомним, ранее в Минобороны дали рекомендации, как следует обращаться с фронтовиками и чего следует избегать.

Читайте также: