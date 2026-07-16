Начали ремонт дома и сразу "сорвали джекпот": находка супругов поразила Сеть (фото)

Ремонт

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Супруги из Великобритании, которые начали ремонт дома 1920-х годов, уже в первый день работ совершили неожиданное открытие. Под старым и грязным ковром они обнаружили оригинальный пол террацо, из-за чего пользователи соцсетей заявили, что хозяева буквально «сорвали джекпот».

Об этом сообщила пользователь Ким Баркер home_at_hollintree в Instagram.

39-летняя Ким вместе с партнером ремонтирует свой «дом мечты», долгие годы пребывавший в заброшенном состоянии. Во время демонтажа старого покрытия они наткнулись на хорошо сохранившийся декоративный пол.

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После находки женщина опубликовала видео.

Скрин видео home_at_hollintree

«Наша первая счастливая находка. Под самым ужасным ковром, который только можно вообразить, мы нашли оригинальный пол террацо. Ей еще нужно восстановление, но для первого дня ремонта это настоящая победа! — написала Ким.

Скрин видео home_at_hollintree

Террацо — это крепкое декоративное покрытие, которое изготовляют из мраморной, гранитной или стеклянной крошки, залитой специальной смесью. После шлифования такой пол приобретает характерный узор и считается одним из самых стильных и долговечных решений для интерьера.

По словам Ким, открытие стало настоящим подарком, ведь впереди пару ждет масштабный ремонт.

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«Впереди невероятно много работы, поэтому такая находка стала для нас огромным бонусом и добавила вдохновение уже в первый день», — рассказала она изданию Newsweek.

Супруги решили не скрывать пол новым покрытием, а полностью его отреставрировать. Хозяева планируют сделать террацо главным украшением прихожей, а весь будущий дизайн дома подбирать именно под него.

Реакция Сети

Публикация Ким быстро стала популярной в Instagram, собрав тысячи предпочтений и десятки восторженных комментариев.

«Невероятно, какая находка!», — написал один из пользователей.

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Другой пошутил, что владельцы дома «вытащили счастливый билет», ведь мало кто ожидает найти под старым ковром столь красивый исторический пол.

Напомним, ранее речь шла о женщине, которая убирала вещи из шкафа отца после его смерти и сделала неожиданную находку.

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