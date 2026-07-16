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Начали ремонт дома и сразу "сорвали джекпот": находка супругов поразила Сеть (фото)
В соцсетях их находку назвали настоящим джекпотом.
Супруги из Великобритании, которые начали ремонт дома 1920-х годов, уже в первый день работ совершили неожиданное открытие. Под старым и грязным ковром они обнаружили оригинальный пол террацо, из-за чего пользователи соцсетей заявили, что хозяева буквально «сорвали джекпот».
Об этом сообщила пользователь Ким Баркер home_at_hollintree в Instagram.
39-летняя Ким вместе с партнером ремонтирует свой «дом мечты», долгие годы пребывавший в заброшенном состоянии. Во время демонтажа старого покрытия они наткнулись на хорошо сохранившийся декоративный пол.
После находки женщина опубликовала видео.
«Наша первая счастливая находка. Под самым ужасным ковром, который только можно вообразить, мы нашли оригинальный пол террацо. Ей еще нужно восстановление, но для первого дня ремонта это настоящая победа! — написала Ким.
Террацо — это крепкое декоративное покрытие, которое изготовляют из мраморной, гранитной или стеклянной крошки, залитой специальной смесью. После шлифования такой пол приобретает характерный узор и считается одним из самых стильных и долговечных решений для интерьера.
По словам Ким, открытие стало настоящим подарком, ведь впереди пару ждет масштабный ремонт.
«Впереди невероятно много работы, поэтому такая находка стала для нас огромным бонусом и добавила вдохновение уже в первый день», — рассказала она изданию Newsweek.
Супруги решили не скрывать пол новым покрытием, а полностью его отреставрировать. Хозяева планируют сделать террацо главным украшением прихожей, а весь будущий дизайн дома подбирать именно под него.
Реакция Сети
Публикация Ким быстро стала популярной в Instagram, собрав тысячи предпочтений и десятки восторженных комментариев.
«Невероятно, какая находка!», — написал один из пользователей.
Другой пошутил, что владельцы дома «вытащили счастливый билет», ведь мало кто ожидает найти под старым ковром столь красивый исторический пол.
Напомним, ранее речь шла о женщине, которая убирала вещи из шкафа отца после его смерти и сделала неожиданную находку.