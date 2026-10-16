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Во время длительных отключений света перед важной или деловой встречей нередко возникает вопрос, как быстро привести в порядок смятую одежду без использования электроприборов.

Эксперты изданий Martha Stewart и Good Housekeeping поделились эффективными секретами, которые помогут разгладить вещи и придать им опрятный вид даже при полном отсутствии электричества.

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Воспользуйтесь паром от горячего душа

Если у вас нет электричества, в таком случае отличной альтернативой станет пар от горячего душа, который легко разгладит небольшие складки на ткани. Чтобы рационально использовать воду, вещь следует закрепить на плечиках в ванной комнате — на достаточном расстоянии от струи, чтобы материал пропитался влагой, но не промок.

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К тому времени, как вы закончите водные процедуры, одежда станет заметно ровнее и опрятнее. Этот лайфхак часто выручает во время поездок или проживания в отелях, где под рукой нет утюга или гладильной доски.

Используйте спрей для разглаживания складок

Спреи для разглаживания складок на одежде — ещё одна альтернатива, которой можно воспользоваться во время путешествий или при длительных отключениях света.

Такие спреи размягчают волокна ткани, зачастую придавая одежде приятный аромат. Для достижения эффекта средство равномерно наносят на вещь, после чего складки осторожно разглаживают ладонями и оставляют одежду до полного высыхания.

По словам специалистов, аналог такого средства легко приготовить самостоятельно. Для этого достаточно смешать в равных пропорциях обычный кондиционер для белья и воду в пульверизаторе.

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Белый уксус может пригодиться

Белый уксус — универсальное средство, которое используют для самых разных бытовых нужд — от мытья окон до прочистки забитых труб. Он пригодится и тогда, когда нужно разгладить заломы на ткани. Достаточно смешать в пульверизаторе уксус с водой в равных частях, хорошо взболтать смесь, нанести её на помятые участки и расправить их руками.

Перед использованием нового раствора обязательно следует проверить его на незаметном участке одежды, чтобы убедиться в его безопасности для материала.

Как избавиться от складок на постельном белье без глажки

Вернуть идеальную гладкость смятым простыням можно и без использования утюга или отпаривателя. Для этого понадобится лишь пульверизатор с обычной водой из-под крана. Сначала следует равномерно сбрызнуть распылителем почти застеленную кровать, оставив углы свободными, после чего слегка встряхнуть верхний слой ткани, чтобы разгладить складки.

Следующий шаг — плотно натянуть одеяло и закрепить всё с помощью так называемого «больничного угла». Эта методика восходит ещё к XIX веку, когда медсестры во время боевых действий были вынуждены надёжно закреплять единственную простыню на кровати. Для этого край ткани поднимают под углом 45 градусов относительно матраса, после чего натягивают и заправляют под него свисающую часть.

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