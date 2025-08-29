ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
135
Время на прочтение
2 мин

Какие кусты нужно сажать в начале осени: первый урожай соберете в следующем сезоне

Многие садоводы убеждены, что сажать ягодные кусты можно только весной. Однако первые недели осени — это не менее удачный период. Почва еще теплая, в ней достаточно влаги, поэтому саженцы успевают укорениться до зимы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие ягодные кусты посадить осенью

Какие ягодные кусты посадить осенью / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие ягодные кусты лучше всего приживаются именно в сентябре. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Начало осени— идеальное время для посадки этих ягодных кустов: хорошо перенесут зиму

  • Смородина. Настоящая фаворитка садоводов, ведь растение неприхотливое, легко переносит пересадку и часто начинает плодоносить уже в следующем году. Для посадки смородиновых кустов выбирайте солнечное место и подпитайте почву. в первые недели после высадки важен регулярный полив.

  • Крыжовник — неприхотливый, стойкий и вкусный, этот ягодный куст хорошо растет даже без сложного ухода. Если хотите, чтобы было удобно собирать ягоды, отдавайте предпочтение сортам без колючек. Уже через год после посадки можно наслаждаться урожаем.

  • Малина. Она растет быстрее всего. Ее саженцы быстро приживутся, а урожай будете собирать уже в следующем сезоне. Для хорошего развития малина нуждается в плодородной и увлажненной почве. Важно соблюдать расстояние между кустами — от 40 до 80 см, в зависимости от сорта.

  • Голубика. Любимица последних лет, ведь она не только вкусная, но и очень полезная. Однако голубика более требовательна — ей необходима кислая почва и регулярная подкормка. При правильном уходе она будет дарить урожай десятки лет.

  • Жимолость. Эта ягода радует первой урожайностью в новом сезоне, ведь созревает даже раньше клубники. Жимолость морозостойкая, хорошо переносит осеннюю посадку и быстро приживается. Ее главные требования — питательная и влажная почва.

Перед тем, как посадить ягодные кусты, подготовьте почву. Внесите органические или минеральные удобрения, замульчуйте лунки после посадки и обеспечьте регулярный полив. Если удобрения вносите прямо в яму, обязательно присыпьте их тонким слоем земли, чтобы не повредить корни.

Дата публикации
Количество просмотров
135
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie