Какие кусты нужно сажать в начале осени: первый урожай соберете в следующем сезоне

Рассказываем, какие ягодные кусты лучше всего приживаются именно в сентябре. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Начало осени— идеальное время для посадки этих ягодных кустов: хорошо перенесут зиму

Смородина. Настоящая фаворитка садоводов, ведь растение неприхотливое, легко переносит пересадку и часто начинает плодоносить уже в следующем году. Для посадки смородиновых кустов выбирайте солнечное место и подпитайте почву. в первые недели после высадки важен регулярный полив.

Крыжовник — неприхотливый, стойкий и вкусный, этот ягодный куст хорошо растет даже без сложного ухода. Если хотите, чтобы было удобно собирать ягоды, отдавайте предпочтение сортам без колючек. Уже через год после посадки можно наслаждаться урожаем.

Малина. Она растет быстрее всего. Ее саженцы быстро приживутся, а урожай будете собирать уже в следующем сезоне. Для хорошего развития малина нуждается в плодородной и увлажненной почве. Важно соблюдать расстояние между кустами — от 40 до 80 см, в зависимости от сорта.

Голубика. Любимица последних лет, ведь она не только вкусная, но и очень полезная. Однако голубика более требовательна — ей необходима кислая почва и регулярная подкормка. При правильном уходе она будет дарить урожай десятки лет.

Жимолость. Эта ягода радует первой урожайностью в новом сезоне, ведь созревает даже раньше клубники. Жимолость морозостойкая, хорошо переносит осеннюю посадку и быстро приживается. Ее главные требования — питательная и влажная почва.

Перед тем, как посадить ягодные кусты, подготовьте почву. Внесите органические или минеральные удобрения, замульчуйте лунки после посадки и обеспечьте регулярный полив. Если удобрения вносите прямо в яму, обязательно присыпьте их тонким слоем земли, чтобы не повредить корни.