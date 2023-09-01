Начало природного года: когда состоится осеннее равноденствие 2023 года и что значит эта дата

Каждый год в сентябре происходит осеннее равноденствие. Это день, когда день и ночь одинаковы. После осеннего равноденствия день резко начинает уменьшаться вплоть до дня зимнего солнцестояния.

Что означает равноденствие и когда оно будет в 2023 году

Если говорить на астрономах, то день осеннего равноденствия является днем, когда центр солнечного диска в своем движении пересекает небесный экватор. То есть, проще говоря, продолжительность дня практически равна продолжительности ночи.

В году бывает два дня, когда день и ночь одинаковы – весеннее и осеннее равноденствие.

Осеннее равноденствие может приходиться на 22 или 23 сентября. Объясняется это тем, что тропический год по своей продолжительности не равен календарному году. 2023 осеннее равноденствие приходится на 23 сентября.

В северном полушарии, где находится и Украина, от осеннего равноденствия начинается календарная зима. После этой даты дни резко становятся короче, а ночи длиннее. Происходит так до зимнего солнцестояния.

Какова продолжительность дня 23 сентября 2023? Солнце взойдет в 05:45 утра и зайдет в 17:55. То есть день продлится 12 часов 10 минут.

Традиции осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия издавна было принято:

поминать усопших;

благодарить Бога за блага, которые он подарил;

избавляться от ненужного или испорченного, чтобы оставить плохое в прошлом;

срезать гроздья рябины, раскладывать их в углах дома или вешать на окно, чтобы уберечься от беды.

День осеннего равноденствия: что нельзя делать

Осеннее равноденствие 2023 года / Фото: pixabay.com

Есть и определенные запреты. Так нельзя желать другим людям зла. Запрещено давать и брать деньги взаймы, потому что появятся финансовые проблемы. Не стоит сплетничать, злословить, ругаться и конфликтовать. Также нельзя начинать что-нибудь новое — эта дата не благоприятна для этого.

Почему осеннее равноденствие называют началом естественного года

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки в этот день следят. Ведь в прошлом жизнь строили по естественному календарю. День считался чрезвычайно праздничным: чтили богов, танцевали, пели хвалебные песни и накрывали большой стол.

Интересно, что именно в такие дни как осеннее равноденствие чувствуется сильная энергетика, которая наполняет все живое вокруг. Поэтому в прошлом это использовалось в своих целях.

К примеру, было принято утром омывать свое тело, чтобы смыть все плохое, плохое, очиститься от негатива в прошлом. Верили, что именно в этот день вода обладает особыми чудодейственными свойствами.

Традиционно в день осеннего равноденствия чествовали новый урожай. Жгли пироги с капустой и яблоками, при чем выпечка обязательно имела круглую форму.