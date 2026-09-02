Началось нашествие пауков размером с теннисный мяч: как остановить их вторжение в дом

Паук / © pexels.com

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Сентябрь знаменует начало ежегодного брачного сезона пауков в Великобритании, когда тысячи самцов размером с теннисный мяч массово проникают в дома в поисках самок. Эксперты призывают не паниковать и рекомендуют проверенные способы защиты жилья от нежелательных гостей.

Об этом пишет Unilad.

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В Британии стартовал сезон активности пауков, обычно продолжающийся до середины октября. В это время самцы покидают свои привычные места и перебираются в дома людей, где ищут самок для спаривания. Самки остаются на одном месте.

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Некоторые самцы могут иметь размах ног до 10 см. Для сравнения, это примерно размер теннисного мяча.

В то же время эксперты призывают не паниковать. Хотя большинство пауков, проживающих в Британии, могут укусить человека, преимущественно они не представляют для него угрозы.

Ожидается, что в ближайшие недели в дома могут попасть тысячи крупных пауков. Однако есть несколько способов уменьшить вероятность их появления в доме.

Как не пустить в дом пауков?

Беспорядки в доме могут стать благоприятной средой для пауков. Особенно они любят темные и захламленные уголки, где могут прятаться. Поэтому стоит навести порядок в шкафах, кладовых и других местах, где накопилось многое. Такая уборка может помочь уменьшить количество пауков в доме.

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Этих членистоногих привлекают темные и плохо освещенные места, поэтому специалисты советуют чаще открывать шторы и жалюзи, позволяя естественному свету попадать в комнаты. Чем светлее будет дом, тем менее привлекательным он может казаться для пауков.

Пауки способны проникать в дома даже через очень маленькие отверстия. Это могут быть щели у дверей или трещины рядом с окнами. Поэтому следует тщательно осмотреть дом и при возможности закрыть все потенциальные пути проникновения. Эксперты рекомендуют проверить не только окна и двери, но пол и потолок.

Апельсиновые шкурки также могут стать одним из способов отпугивания пауков. Их советуют оставлять на подоконниках или у входов в дом. Эколог, профессор Адам Харт отмечает, что цитрусовые запахи могут быть эффективны, поскольку пауки и насекомые обычно не любят такие ароматы. Поэтому вместо апельсина можно использовать также лимон или лайм.

В то же время, даже эти методы не гарантируют, что пауки вообще не попадут в дом. Харт призвал не убивать их, подчеркнув, что «пауки чрезвычайно важны для экосистемы в целом».

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Он также рассказал об исследовании сезонной активности пауков.

«Несколько лет назад мы исследовали „сезон пауков“, попросив людей фиксировать случаи, когда они их замечали. Приблизительно к середине октября такие наблюдения становились редкими — так что если вы не любите пауков, не волнуйтесь, „сезон пауков“ не длится вечно», — сказал профессор.

К слову, Сеть покорил бюджетный лайфхак против пауков без химии: смесь вазелина и масла перечной мяты. Автор в соцсетях предложил наносить это средство ватной палочкой у окон, дверей и щелей, чтобы отпугнуть насекомых резким запахом, который удерживается дольше благодаря жирной текстуре.

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