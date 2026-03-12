Начинать стоит уже сейчас: шесть растений, которые нужно посеять до апреля

семена / © Pixabay

Реклама

Опытный ландшафтный садовод и консультант по выращиванию растений Тери Спейт советует не откладывать старт посевной кампании. По ее словам, ряд культур стоит высевать в лотки еще до апреля, чтобы дать им фору перед высадкой в открытый грунт и успеть получить полноценный урожай до жары или осенних холодов.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Ранний посев особенно важен для культур с длинным периодом вегетации или тех, что лучше растут в прохладные месяцы. Конкретные сроки могут зависеть от климата региона и даты последних весенних заморозков, однако во многих местностях некоторые семена целесообразно высевать именно до апреля.

Реклама

Помидоры

Многие сорта помидоров нуждаются в длительном периоде роста. Обычным разновидностям может потребоваться более 80 дней после пересадки, а крупноплодным сортам — до 100 дней. Именно поэтому семена часто высевают в специальные лотки заранее. Для более быстрого роста рассады иногда используют лампы подсветки и подогревающие коврики.

Брокколи

Брокколи относится к культурам холодного сезона, которые хорошо выращивать из семян еще в конце зимы. По словам Тери Спейт, посев в период с середины января до середины марта позволяет сформировать крепкую рассаду. После развития корневой системы растения можно высаживать в открытый грунт еще до завершения периода заморозков.

Тыквы

Тыквы известны своим длительным периодом роста. Декоративные сорта могут созреть менее чем за три месяца, но более крупные разновидности требуют значительно больше времени. Поэтому ранний посев помогает получить зрелые плоды к осени. В то же время садоводы советуют осторожно обращаться с рассадой тыквенных во время пересадки, поскольку эти растения не всегда хорошо ее переносят.

Цветная капуста

Эта культура также относится к холодостойким растениям. Предварительный посев в помещении позволяет рассаде окрепнуть до пересадки на грядки. Эксперты советуют выбирать сорта, которые медленнее формируют цветонос, ведь это поможет избежать преждевременного цветения в случае раннего потепления.

Реклама

Перцы

Перец часто высевают в помещении, поскольку его семена прорастают дольше — иногда до двух недель. Садоводы советуют высевать его примерно за 8-12 недель до последних заморозков. Слишком ранний посев может сделать растения слабыми, а запоздалый — задержать плодоношение. Для лучшего прорастания иногда используют дополнительное тепло.

Левкой

Эти декоративные цветы ценят за яркие цвета в летних клумбах. Чтобы растения успели расцвести вовремя, семена рекомендуют начинать выращивать в помещении ранней весной. Во время прорастания им нужно достаточное освещение.

Напомним, не все растения нуждаются в плодородной почве. Эксперты назвали 13 видов, которые хорошо растут даже в бедной или песчаной почве — от лаванды до эхинацеи.