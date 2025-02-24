Национальный день молитвы в 2025 году: поздравления в прозе, открытки к новому празднику

Верховная Рада приняла постановление №12412, которым вводится Национальный день молитвы в Украине. Теперь его будут праздновать ежегодно 24 февраля.

Национальный день молитвы служит возможностью духовного единения, осмысления и совместной молитвы за государство, его руководителей и граждан.

Приветствие к Национальному дню молитвы

Дорогие украинцы!

В этот особый день пусть наши общие молитвы принесут мир, согласие и силу нашей стране. Пусть Господь оберегает Украину, благословляет каждую семью и дарит свет на пути к благополучию!

Национальный день молитвы / Фото: ТСН.ua

***

С Национальным днем молитвы!

Сегодня день единения душ и сердец в обращении к Господу. Пусть наша искренняя молитва станет источником мира, любви и защиты для Украины. Благословение всем верующим молится и творит добро!

Национальный день молитвы / Фото: ТСН.ua

***

Друзья, поздравляю с днем совместной молитвы за Украину!

Пусть этот день наполнит ваши сердца светом веры, надежды и любви. Вместе в молитве мы сильны, вместе с Богом мы непобедимы! Бережем Украину в наших мыслях и сердцах!

Национальный день молитвы / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня – день силы духа и единства!

Пусть наши искренние молитвы принесут мир на нашу землю, защитят воинов, подарят мудрость лидерам и расцвет украинскому народу. Благословен всем день молитвы!

Национальный день молитвы / Фото: ТСН.ua

***

С Национальным днем молитвы, Украина!

Пусть наши искренние слова к Господу станут крепким щитом для страны, пусть в каждом сердце воцарится покой, а в каждом доме — благополучие. Вера, надежда и любовь да будут нашими руководителями!