Национальный день молитвы в 2025 году: поздравления в прозе, открытки к новому празднику

Верховная Рада приняла постановление №12412, которым вводится Национальный день молитвы в Украине. Теперь его будут праздновать ежегодно 24 февраля.
Национальный день молитвы служит возможностью духовного единения, осмысления и совместной молитвы за государство, его руководителей и граждан.
Приветствие к Национальному дню молитвы
Дорогие украинцы!
В этот особый день пусть наши общие молитвы принесут мир, согласие и силу нашей стране. Пусть Господь оберегает Украину, благословляет каждую семью и дарит свет на пути к благополучию!
***
С Национальным днем молитвы!
Сегодня день единения душ и сердец в обращении к Господу. Пусть наша искренняя молитва станет источником мира, любви и защиты для Украины. Благословение всем верующим молится и творит добро!
***
Друзья, поздравляю с днем совместной молитвы за Украину!
Пусть этот день наполнит ваши сердца светом веры, надежды и любви. Вместе в молитве мы сильны, вместе с Богом мы непобедимы! Бережем Украину в наших мыслях и сердцах!
***
Сегодня – день силы духа и единства!
Пусть наши искренние молитвы принесут мир на нашу землю, защитят воинов, подарят мудрость лидерам и расцвет украинскому народу. Благословен всем день молитвы!
***
С Национальным днем молитвы, Украина!
Пусть наши искренние слова к Господу станут крепким щитом для страны, пусть в каждом сердце воцарится покой, а в каждом доме — благополучие. Вера, надежда и любовь да будут нашими руководителями!