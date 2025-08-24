ТСН в социальных сетях

Надежнее хлорки: черную плесень из ванной выгонят эти цветы — метод британских хозяек

Оказывается, для борьбы с плесенью не всегда требуются агрессивные химические средства. Достаточно несколько горшков с комнатными растениями — и ванная комната станет чище, здоровее и красивее.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Какие комнатные растения убивают грибок в ванной

Какие комнатные растения убивают грибок в ванной / © www.freepik.com/free-photo

Черная плесень в ванной комнате — это проблема, знакомая практически всем. Высокая влажность, резкие перепады температуры и слабая вентиляция создают идеальные условия развития грибка. Обычно хозяйки борются с плесенью химическими средствами, однако британцы обнаружили экологическую и безопасную альтернативу — комнатные цветы, которые сами поглощают лишнюю влагу из воздуха. Достаточно поставить в ванной комнате 2-3 горшка с правильно подобранными растениями — воздух станет более сухим и чистым, а опасный грибок потеряет условия для развития.

Английский плющ

Это растение считается одним из самых эффективных борцов с черным грибком. Исследования показали, что английский плющ способен уменьшить количество спор плесени в воздухе на 78% всего за 12 часов. Он прекрасно чувствует себя в помещениях с малым количеством света, не нуждается в частом поливе и даже любит, когда почва подсыхает.

Спатифиллум или «женское счастье»

Кроме того, что это растение поглощает лишнюю влагу, оно еще и очищает воздух от вредных примесей, включая токсины. Спатифиллум хорошо растет без прямого солнечного света, а его пышные зеленые листья создают в ванной атмосферу свежести.

Бостонский папоротник

Это растение не только любит повышенную влажность, но и активно впитывает вредные соединения из воздуха. Папоротник «дышит» вместе с вами, повышает уровень кислорода и дарит чувство лесной прохлады. В ванной оно прекрасно чувствует себя даже без яркого солнца, а периодическое опрыскивание водой улучшает вид растения.

Какая еще польза комнатных цветов в ванной комнате

  • Улучшают сон: комнатные растения снижают уровень стресса и успокаивают нервную систему.

  • Насыщают кислородом: в небольших помещениях это особенно важно.

  • Поглощают токсины: исследования NASA показали, что многие комнатные цветы очищают воздух от формальдегида, бензола и других вредных веществ.

  • Создают уют: даже самая маленькая ванна с комнатными растениями выглядит стильнее и комфортнее.

