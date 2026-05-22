Надо ли чистить молодой картофель: в каких случаях кожура становится опасной

В сезон молодого картофеля многие задумываются, стоит ли чистить его перед приготовлением. Специалисты объясняют: тонкая кожура молодого картофеля не только съедобна, но и содержит немало полезных веществ. В то же время в некоторых случаях от нее все же лучше отказаться.

Об этом сообщило издание Pysznosci.

Молодой картофель отличается от того, что долго хранился зимой, не только вкусом, но и структурой. Его кожура значительно тоньше и нежнее, поэтому часто его готовят без чистки. Именно под кожурой содержится часть питательных веществ — в частности клетчатка, которая поддерживает нормальное пищеварение. Также в кожуре есть небольшое количество витамина С, витаминов группы B, калия и магния.

Специалисты обращают внимание, что приготовление картофеля вместе с кожурой помогает лучше сохранять питательные вещества. Во время варки очищенного картофеля часть полезных компонентов переходит в воду, тогда как кожура частично этому препятствует.

Однако есть молодой картофель с кожурой можно не всегда. Если овощ имеет зеленый оттенок, начинает прорастать или сильно поврежден, от кожуры лучше отказаться. Зеленые участки могут свидетельствовать о наличии соланина — природного вещества, которое в больших количествах способно негативно влиять на организм.

Перед приготовлением картофель советуют тщательно мыть под проточной водой. Из-за тонкой кожуры на поверхности легко остаются земля и песок, поэтому овощи часто очищают мягкой щеткой или ненадолго замачивают в воде.

Отдельно специалисты рекомендуют обращать внимание на реакцию организма людям с чувствительным пищеварением. Из-за содержания клетчатки кожура иногда может вызывать дискомфорт, поэтому в таких случаях советуют либо очищать картофель, либо уменьшать порции.

В то же время диетологи отмечают: сам картофель не является продуктом с высокой калорийностью, как часто считают. Больше всего на питательность готового блюда влияют дополнительные ингредиенты — жирные соусы, большое количество масла или обжарки. При этом молодой картофель часто сочетают с укропом, натуральным йогуртом или небольшим количеством оливкового масла.

