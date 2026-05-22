ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
206
Время на прочтение
2 мин

Надо ли чистить молодой картофель: в каких случаях кожура становится опасной

Тонкая кожура молодого картофеля считается кладезем полезных веществ, но есть важные исключения. Эксперты объяснили, на какие признаки овоща нужно обращать внимание перед приготовлением.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Молодой картофель

Молодой картофель / © Pixabay

В сезон молодого картофеля многие задумываются, стоит ли чистить его перед приготовлением. Специалисты объясняют: тонкая кожура молодого картофеля не только съедобна, но и содержит немало полезных веществ. В то же время в некоторых случаях от нее все же лучше отказаться.

Об этом сообщило издание Pysznosci.

Молодой картофель отличается от того, что долго хранился зимой, не только вкусом, но и структурой. Его кожура значительно тоньше и нежнее, поэтому часто его готовят без чистки. Именно под кожурой содержится часть питательных веществ — в частности клетчатка, которая поддерживает нормальное пищеварение. Также в кожуре есть небольшое количество витамина С, витаминов группы B, калия и магния.

Специалисты обращают внимание, что приготовление картофеля вместе с кожурой помогает лучше сохранять питательные вещества. Во время варки очищенного картофеля часть полезных компонентов переходит в воду, тогда как кожура частично этому препятствует.

Однако есть молодой картофель с кожурой можно не всегда. Если овощ имеет зеленый оттенок, начинает прорастать или сильно поврежден, от кожуры лучше отказаться. Зеленые участки могут свидетельствовать о наличии соланина — природного вещества, которое в больших количествах способно негативно влиять на организм.

Перед приготовлением картофель советуют тщательно мыть под проточной водой. Из-за тонкой кожуры на поверхности легко остаются земля и песок, поэтому овощи часто очищают мягкой щеткой или ненадолго замачивают в воде.

Отдельно специалисты рекомендуют обращать внимание на реакцию организма людям с чувствительным пищеварением. Из-за содержания клетчатки кожура иногда может вызывать дискомфорт, поэтому в таких случаях советуют либо очищать картофель, либо уменьшать порции.

В то же время диетологи отмечают: сам картофель не является продуктом с высокой калорийностью, как часто считают. Больше всего на питательность готового блюда влияют дополнительные ингредиенты — жирные соусы, большое количество масла или обжарки. При этом молодой картофель часто сочетают с укропом, натуральным йогуртом или небольшим количеством оливкового масла.

Напомним, ранее ученые назвали хлеб, который наиболее полезен для здоровья. Такой хлеб содержит много клетчатки, витаминов и минералов, помогает поддерживать работу сердца, пищеварение и дольше сохраняет чувство сытости.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
206
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie