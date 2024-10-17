Надо включать только этот режим стирки: он не портит одежду и не убивает машинку

Эксперты назвали программу для стирки, которая не только щадящая для вещей, но и оптимальная для стиральной машинки.

Британские ученые помогли хозяйкам определиться с лучшим режимом для стирки. В ходе исследования было установлено, какая программа лучше для одежды и работы самого прибора.

Какой режим стирки самый лучший: исследование ученых

Это быстрый режим стирки. Британские ученые в ходе эксперимента выяснили, что он подходит почти для всех видов тканей, сохраняет цвет и структуру вещей, позволяет экономить воду и свет.

В ходе исследования эксперты стирали темные и яркие вещи вместе с клочками белой ткани, которая служила тестом на цветостойкость. Для эксперимента использовали обычный стиральный порошок с активными биодобавками.

Ученые сравнивали два режима стирки – обычный и быстрый. На обоих режимах было выполнено 16 циклов стирки, после каждого ученые производили анализ воды. Такой анализ помог определить количество краски, вымывшейся из ткани одежды. Также эксперты собирали микроволокна и частицы из одежды, которые затем взвешивали.

В ходе эксперимента выяснилось, что после быстрой стирки при температуре 30 градусов в воде было вдвое меньше микрочастиц одежды, на 74% меньше красителей, чем после обычной стирки при температуре 60 градусов. К тому же, качество стирки было почти одинаковым.

Ученые сделали выводы, что программа быстрой стирки помогает дольше сохранить вещи, а также сэкономить электроэнергию и воду. А качество стирки при быстром режиме не хуже, чем при обычном.

Если в машинке нет программы быстрой стирки

Если в стиральной машине нет программы "быстрая стирка", можно выбрать стирку при температуре 30 градусов. Сейчас множество порошков и гелей, которые эффективно отстирывают вещи даже в холодной воде, поэтому одежда так же будет чистой. Следует помнить, что стирка при такой температуре не только экономит электроэнергию, но и будет более щадящей для вашей одежды.

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