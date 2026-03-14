Надоевшая кошачья шерсть исчезнет за минуты: три легких трюка для одежды и мебели

Как убрать кошачью шерсть из одежды / © pexels.com

В первую очередь, не забывайте регулярно вычесывать любимца специальной щеткой. Чем чаще вы будете это делать, тем меньше шерсти будет оставаться на предметах вокруг. Особенно этот совет актуален весной, когда коты активно линяют.

Для вычесывания шерсти используйте только специальные средства или металлические гребешки. Пластиковые не подходят, потому что они электризуются, чем могут напугать животное. Регулярное расчесывание полезно и кошкам, ведь тогда они проглатывают меньше своей шерсти после умывания и имеют меньше проблем с пищеварением.

Неожиданный, но эффективный помощник в борьбе с шерстью животных — скребок для окон. Благодаря резиновой насадке он отлично собирает ее с диванов, ковров, одежды. Достаточно всего несколько раз провести им по поверхности, и большинство шерстинок останется на резинке.

Многие используют одноразовые липкие ролики для сборки шерсти с одежды, однако, более эффективна многоразовая щетка. Особенно эффективны те, которые имеют тонкие щетинки, ведь они способны собрать мельчайшие волоски.