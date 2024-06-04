Надоевшие мухи улетят прочь из вашего дома: пять трав, которые отпугивают насекомых своим запахом

Если вам надоело отмахиваться от мух во время ужина, разложите в доме эти пять трав – и они вас больше не беспокоят.

Каждое лето украинцы борются со скоплением мух в своих домах. Причем иногда их бывает настолько много, что даже липкая лента с ними уже не справляется. К счастью, существует вариант, который раз и навсегда лишит вас надоедливых насекомых. И вам даже не придется использовать химические репелленты.

Есть определенные травки, запах которых мухи не переносят, а потому пробуют облетать то место, где они разложены либо вырастают. Дополнительно эти запахи не очень любят и другие вредители, поэтому даже небольшой пучок сушеной травы может вас спасти.

Базилик

Ароматная трава, часто используемая в кулинарии. Ее можно без проблем вырастить у себя во дворе или дома в контейнере. Но если вы не хотите ухаживать за растением, подойдет и сушеная трава. Разложите листья базилика в разных уголках каждой комнаты, а еще берите с собой на пикник, чтобы мухи и комары гарантированно держались подальше от вас.

Лавровое письмо

Еще одна популярная в кулинарии и доступная трава, отпугивающая нежелательных гостей. Если у вас не получилось предотвратить появление мух в вашем доме, начните просто готовить любое блюдо, например суп с лавровым листом. Аромат распространится и насекомые начнут искать выход на улицу подальше от запаха, который им не нравится. Также эффективно лавровый лист работает в сушеном виде.

Лаванда

Для людей это растение обладает приятным ароматом, а вот мухам он категорически не нравится. И не только им. Еще лаванду не переносят моль и комары. Поэтому обязательно повесьте пучок сушеной лаванды в шкафу или уложите рядом с сезонной одеждой, чтобы надоедливые вредители вам не мешали.

Мята

Это настоящее натуральное оружие против всех вредителей, поскольку его аромат вообще не нравится насекомым. Поэтому мяту рекомендуют выращивать в саду, а еще регулярно срезать несколько листиков, чтобы разложить их по всему дому. Только не переусердствуйте, потому что слишком большое количество мяты может быть токсичным для домашних животных и детей.

Розмарин

Розмарин – популярная приправа, особенно к мясным блюдам. Но еще к этому растению не подлетят никакие мухи или комары. Поэтому всегда храните упаковку сушеного розмарина, чтобы при необходимости разложить его по всем уголкам своего дома. Только примите во внимание, что запах розмарина тоже очень не нравится кошкам.

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