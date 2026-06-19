Надолго забудете о седине: пять лучших домашних средств для тонировки волос

Как замаскировать седые волосы без краски / © pixabay.com

Реклама

Появление седых волос — естественный процесс, который рано или поздно касается каждого человека. Однако не все готовы регулярно использовать стойкие краски, которые могут пересушивать волосы и раздражать кожу головы. В таком случае на помощь приходят натуральные средства для тонировки, которые помогают сделать седину менее заметной и одновременно ухаживают за волосами. Большинство таких средств использовали еще наши бабушки, а сегодня они снова набирают популярность благодаря натуральному составу и доступности.

Отвар шалфея — естественный тонер для темных волос

Шалфей считается одним из самых эффективных природных средств для маскировки седины на темных волосах.

Для приготовления отвара несколько столовых ложек сухой травы заливают водой и кипятят примерно 20 минут. После охлаждения жидкость используют в качестве ополаскивателя чистых волос.

Реклама

Регулярное применение постепенно придает волосам более глубокий оттенок, а седые волоски становятся незаметными. Дополнительным бонусом является укрепление корней и уменьшение жирности кожи головы.

Черный чай для насыщенного каштанового цвета

Крепкий настой чёрного чая способен подчеркнуть темные и каштановые оттенки волос. Для процедуры несколько пакетиков или ложек листового чая заваривают в небольшом количестве воды и оставляют до полного охлаждения. После мытья волос настой наносят по всей длине и не смывают.

Чай содержит природные красители, которые постепенно накапливаются на поверхности волос, делая его цвет более насыщенным и глубоким.

Кофе для маскировки первых седых волосков

Натуральный кофе может стать отличным вариантом для брюнеток и шатенок. Крепко заваренный и охлажденный кофе наносят на чистые влажные волосы на 20-30 минут. После этого локоны промывают холодной водой.

Реклама

Кофе не только тонирует отдельные седые волосы, но и придает волосам блеск и визуальную густоту. Особо заметным результат становится после нескольких процедур.

Хна — классика, проверенная годами

Хна остается одним из самых известных натуральных красителей в мире. Она хорошо окрашивает седину, укрепляет волосы и придает им красивый медный или каштановый оттенок в зависимости от начального цвета и дополнительных компонентов в смеси.

В отличие от многих домашних средств, хна обеспечивает достаточно стойкий результат. Однако перед использованием следует учитывать, что ее пигмент долго удерживается в структуре волос.

Скорлупа грецкого ореха для темных оттенков

Этот старинный способ и сегодня остается популярным среди поклонников натурального ухода.

Реклама

Измельченную зеленую скорлупу или сухие перегородки грецкого ореха проваривают в воде до получения концентрированного настоя. После охлаждения его наносят на волосы как природное тонировочное средство.

Такой отвар придает темным волосам более насыщенный цвет и помогает частично скрыть седину без использования химических красок.

Что еще помогает замедлить появление седины

Хотя полностью остановить процесс поседения невозможно, некоторые привычки помогают дольше сохранять естественный цвет волос.

Специалисты рекомендуют следить за уровнем витаминов группы B, железа, меди и цинка в организме. Также важно избегать сильного стресса, который может ускорять появление седых волос.

Реклама

Регулярный уход, сбалансированное питание и защита волос от чрезмерного воздействия солнца также способствуют сохранению их здорового вида.

Новости партнеров