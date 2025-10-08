Как легко отмыть нагар из кастрюли / © unsplash.com

Для этого понадобятся всего 2 столовые ложки, 3 капли и 10 минут времени. Пригоревший нагар отскочит сам, даже не придется тереть.

Налейте в кастрюлю пару стаканов воды, добавьте 2 столовых ложки пищевой соды и 2–3 капли моющего средства для посуды. Доведите до кипения и “проварите” всего 10 минут, после чего слейте жидкость.

Нагар начнет отставать от дна и стен большими пластами, а остатки легко снимутся мягкой стороной губки без труда. Надежный и проверенный временем способ!