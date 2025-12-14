Находка в Помпеях подтвердила давний секрет, который помог Римской империи построить свое величие

© Associated Press

Реклама

Археологи сделали уникальное открытие среди руин Помпеев — древнеримского города, руины которого — в пределах современной коммуны Помпеи в регионе Кампания в Италии. Это открытие ученых проливает свет на технологии, позволившие Римской империи возводить чрезвычайно прочные сооружения, способные простоять более двух тысяч лет.

Об этом говорится в материале dailymail.

Во время раскопок исследователи обнаружили строительную площадку, которая осталась неприкосновенной после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Находка позволила воспроизвести состав и методы изготовления римского бетона, известного своей долговечностью и способностью к самовосстановлению.

Реклама

Ученые давно пытались разгадать секрет материалов, благодаря которым такие постройки, как Пантеон и Колизей, сохранились до наших дней. Новые данные из Помпеев подтвердили, что римляне использовали технологию так называемого «горячего смешения». В ее основе — негашеная известь (скороизвестная), которую непосредственно смешивали с водой, вулканическими камнями и пеплом. В результате химической реакции смесь самостоятельно нагревалась, что значительно повышало прочность бетона.

На строительной площадке были обнаружены несколько помещений с заранее подготовленными материалами, а также фрагменты керамики, отложенные для повторного использования при ремонте стен. Это свидетельствует о высоком уровне организации строительных работ у римлян.

По словам возглавлявшего исследования профессора Массачусетского технологического института Адмира Масича, современные бетоны обычно не обладают свойствами самовосстановления, тогда как римские материалы демонстрируют уникальную способность заполнять трещины со временем.

«Хотя древние методы нельзя напрямую применить к современным стандартам, открывшиеся принципы могут помочь создавать более долговечные и экологические строительные материалы будущего», — отметил ученый.

Реклама

Бетон был ключевым материалом Римской империи: из него возводили стадионы, купольные храмы, публичные бани, акведуки, мосты и портовые сооружения. Особенно важна была способность материала затвердевать под водой, что позволяло строить гавани и волноломы.

Помпеи были полностью засыпаны пеплом после извержения Везувия, что привело к гибели жителей города, но обеспечило уникальное сохранение зданий, искусства и следов человеческой жизни. Систематические раскопки здесь начались еще в XVIII веке.

Научный анализ подтвердил, что материалы для бетона — известь, пуццолан и заполнители — происходили из района Сомма-Везувий и готовились по единой технологии. Горячее смешение оставляло в бетоне известковые включения с микротрещинами, которые со временем заполнялись новыми минеральными соединениями, укрепляя конструкцию.

Исследователи отмечают, что понимание этих технологий может помочь современным реставраторам восстанавливать исторические сооружения с максимальной подлинностью и долговечностью.

Реклама

Напомним, Боди (США) — настоящий город-призрак Дикого Запада, основанный в 1859 году после того, как неподалеку была найдена прибыльная жила полезных ископаемых.

Как говорилось ранее, этот город начинался как небольшой шахтерский лагерь, пока группа старателей не нашла золото, назвав город в честь одного из своих друзей, Уэйкмана Боди, погибшего в ноябре во время метели во время поездки по припасам.