Наименее гостеприимные страны мира: рейтинг, который удивит даже опытных путешественников

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Мировые путешественники оценили уровень приветливости в разных странах: в список попали даже развитые государства, обычно ассоциирующиеся с комфортом.

Об этом пишет bigglobaltravel.

Катар, Китай и Саудовская Аравия стали лидерами нового рейтинга самых гостеприимных стран мира в 2025 году. Аналитики собрали более 100 тысяч отзывов туристов из разных онлайн-платформ, в том числе TripAdvisor, Reddit и Google Maps, чтобы определить, где иностранцы чаще всего чувствовали себя нежелательными гостями.

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Причины такого результата разные: строгие правила поведения, ограничение свободы слова, жесткие визовые требования, а также неприязненное отношение к приезжим.

«Некоторые страны имеют развитую инфраструктуру, но эмоционально закрыты для туристов. Это часто культурное отличие, а не враждебность», — отмечают аналитики.

В десятку также попали Россия, Иран, Германия, Польша, Швейцария, Франция и даже Финляндия. Высокий уровень формализма, замкнутость, языковой барьер и холодное отношение местных жителей — ключевые жалобы туристов.

Наибольшее удивление вызвало появление в рейтинге Канады — страны, которую многие считают образцом терпимости. Но, по словам путешественников, несмотря на вежливость, там редко можно ощутить искреннюю заинтересованность или гостеприимство.

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В итоге авторы исследования подчеркнули: «гостеприимство» — это не только сервисы и улыбки, но и атмосфера доверия, открытости и готовность помочь даже без слов.

Напомним, эксперт подготовил 7 простых, но эффективных советов, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.