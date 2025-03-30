Накипь в чайнике исчезнет, как и не было: этот трюк со шкуркой овоща работает лучше любой химии

Как избавиться от накипи в чайнике / © Unsplash

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Проблема накипи в чайниках знакома каждому, она возникает из-за использования жесткой воды. Впоследствии накипь не только портит внешний вид чайника, а также значительно ухудшает вкусовые качества напитков, приготовленных из такой воды. Опытные хозяйки обычно используют специализированные химические средства, чтобы избавиться от накипи. Впрочем, существует безопасный и экологичный способ, который поможет легко и быстро решить проблему. Попробуйте этот простой, но эффективный метод, и чайник будет радовать своей чистотой в течение длительного времени.

Как легко избавиться от накипи в чайнике: простой трюк, о котором мало кто знает

Шаг №1. Сначала надо собрать картофельную шелуху, 100 граммов будет достаточно. Тщательно промойте отходы проточной водой, чтобы удалить остатки земли. Это обеспечит чистоту процедуры и поможет избежать попадания посторонних веществ в чайник.

Шаг №2. Положите картофельную шелуху в чайник, залейте холодной водой и вскипятите. Органические кислоты, содержащиеся в картофельной кожуре, начнут взаимодействовать с минеральными отложениями на стенках посуды.

Шаг №3. Когда чайник закипит, выключите или снимите с плиты и оставьте на час, чтобы отвар из картофельных отходов отработал. За это время активные вещества из картофельной шелухи успеют растворить накипь, постепенно очищая внутреннюю поверхность без применения агрессивных химических средств.

Шаг № 4. Затем вылейте отвар с шелухой, хорошо помойте чайник, чтобы полностью удалить всю растворенную накипь.

Если шелухи нет, можно воспользоваться картофельным крахмалом. Для этого нужно растворить чайную ложку крахмала в 700 мл воды, довести раствор до кипения и оставить чайник на один час. После процедуры тщательно промойте чайник, накипь исчезнет, как и не было.