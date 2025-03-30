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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
496
Время на прочтение
2 мин

Накипь в чайнике исчезнет, как и не было: этот трюк со шкуркой овоща работает лучше любой химии

Регулярное удаление накипи не только улучшает вкус напитков, но существенно продлевает срок службы самого чайника.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от накипи в чайнике

Как избавиться от накипи в чайнике / © Unsplash

Проблема накипи в чайниках знакома каждому, она возникает из-за использования жесткой воды. Впоследствии накипь не только портит внешний вид чайника, а также значительно ухудшает вкусовые качества напитков, приготовленных из такой воды. Опытные хозяйки обычно используют специализированные химические средства, чтобы избавиться от накипи. Впрочем, существует безопасный и экологичный способ, который поможет легко и быстро решить проблему. Попробуйте этот простой, но эффективный метод, и чайник будет радовать своей чистотой в течение длительного времени.

Как легко избавиться от накипи в чайнике: простой трюк, о котором мало кто знает

  • Шаг №1. Сначала надо собрать картофельную шелуху, 100 граммов будет достаточно. Тщательно промойте отходы проточной водой, чтобы удалить остатки земли. Это обеспечит чистоту процедуры и поможет избежать попадания посторонних веществ в чайник.

  • Шаг №2. Положите картофельную шелуху в чайник, залейте холодной водой и вскипятите. Органические кислоты, содержащиеся в картофельной кожуре, начнут взаимодействовать с минеральными отложениями на стенках посуды.

  • Шаг №3. Когда чайник закипит, выключите или снимите с плиты и оставьте на час, чтобы отвар из картофельных отходов отработал. За это время активные вещества из картофельной шелухи успеют растворить накипь, постепенно очищая внутреннюю поверхность без применения агрессивных химических средств.

  • Шаг № 4. Затем вылейте отвар с шелухой, хорошо помойте чайник, чтобы полностью удалить всю растворенную накипь.

Если шелухи нет, можно воспользоваться картофельным крахмалом. Для этого нужно растворить чайную ложку крахмала в 700 мл воды, довести раствор до кипения и оставить чайник на один час. После процедуры тщательно промойте чайник, накипь исчезнет, как и не было.

Дата публикации
Количество просмотров
496
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