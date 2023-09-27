Наклейте на окно кусок пенопласта – и не пожалеете: когда почувствуете результат, запрыгаете от счастья

Обычно в каждом доме после приобретения техники остаются куски пенопласта. Не торопитесь их выбрасывать.

Раньше мы рассказывали о том, зачем класть на подоконники каштаны. Но это не единственный лайфхак, связанный с окнами.

Хотя пенопласт противно скрипит и может выглядеть неприглядно, избавляться от него, особенно перед зимним периодом, не стоит. Лучше сделайте следующее: переложите куски в глубокую емкость, залейте ацетоном и тщательно перемешайте.

Реакция начнет происходить мгновенно и пенопласт сразу превратится в субстанцию, напоминающую на ощупь жевательную резинку. На самом деле вы получили очень надежный и эффективный герметик, которым через несколько минут можно закрыть все щели в окнах и утеплить их на зиму.

Таким способом можно утеплить не только деревянные окна, но и пластиковые, если из них дует из-за наличия щелей.

По каким причинам может дуть из пластикового окна

Как и чем можно утеплить окна? / Фото: pixabay.com

Со временем при длительной эксплуатации пластиковых окон из них может начать дуть. Причин бывает несколько:

если дом построен недавно, рама может немного перекашиваться и будут появляться щели;

происходит изнашивание важных деталей, например, утеплителя и т.п.;

несвоевременный или отсутствующий уход за пластиковыми окнами.

Как утеплить окна, чтобы не дуло: еще несколько проверенных способов

Перед тем, как начинать утеплять окна, нужно определить, с какого места дует. Для этого лучше всего использовать тактильный способ, то есть просто ощупать окна по всему периметру. Там, где вы ощутите холод, нужно заклеить. Помочь может зажженная свеча или спичка – огонек будет колебаться от ветра.

Можно использовать следующие способы, чтобы утеплить окна на зиму:

заклейте стыки оконной рамы малярным скотчем – давний и проверенный способ;

примените теплосберегающую пленку на стекле – достаточно хороший вариант для утепления окна;

заполните щели подручными материалами – размоченной тканью, газетой.

Не забудьте перед процедурой тщательно вымыть окна, чтобы в дом проникал солнечный свет, являющийся дополнительным источником обогрева. Также обезжирьте все те поверхности, где вы будете производить работы по утеплению, чтобы материал лучше держался.

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