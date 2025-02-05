Наконец-то однозначный ответ: что следует хранить в нижних ящиках холодильника

Ручимся, что вы храните на нижней полке холодильника не те продукты.

Нижние ящики холодильника предназначены не для овощей и фруктов, как полагает большинство из нас. Эксперты по безопасности питания отметили, что нижняя полка холодильника действительно предназначена для охлаждения мяса и рыбы.

Об этом говорится в материале "24 канала".

Специалисты отмечают, что 90% людей неправильно используют нижнюю полку, храня там овощи, корнеплоды и фрукты. Однако холодильный устроен иным образом. И не зря. Именно нижние полки являются наиболее холодными, поэтому предназначены для охлаждения мяса и рыбы.

"Эту зону называют нулевой, ведь температура там должна держаться примерно на 0°C. И если класть туда свежие фрукты и овощи, вы вскоре заметите, что они постоянно подмораживаются. А это быстро скажется на том, какие эти продукты будут смаковать, и как долго они могут храниться", — говорится в материале.

Так что свежие фрукты и овощи гораздо целесообразнее будет складывать в верхние секции, если в холодильнике нет нижних ящиков. Обычно температура вверху холодильника сохраняется на уровне 4-5°C – это оптимальная среда для хранения свежих продуктов.

Как следует хранить продукты в холодильнике

На средних полках холодильника советуют хранить молочные продукты: сыр, молоко, йогурт и кефир. Также там следует класть и разнообразные фреши и соки.

Боковые секции в холодильнике идеально подойдут для еды, содержащей много консервантов и длительный срок годности (безалкогольные напитки, консервы, соусы и маринады).

А вот молочные продукты для боковых полочек не подходят, даже если вы привыкли к такому расположению. Учитывайте, что температура на боковых полках самая высокая – около 10°C.

Напомним, нутрициология Ольга Дорош рассказала, нужно ли мыть сырое мясо перед приготовлением и замораживанием.

Читайте также: