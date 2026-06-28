Наконец у этих четырех знаков закончится черная полоса: в июле судьба подарит им кучу шансов

Гороскоп на июль 2026 / © www.freepik.com/free-photo

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Июль 2026 может стать настоящей точкой отсчета для четырех знаков зодиака. После периода неудач, финансовых затруднений, разочарований или постоянного ощущения, что все идет не по плану, ситуация начнет постепенно меняться к лучшему. Астрологи считают, что именно в этом месяце откроются новые возможности, появятся интересные знакомства, неожиданные предложения и шансы.

Овен

Для Овнов июль станет месяцем долгожданного облегчения. Если в последнее время приходилось постоянно бороться с трудностями, теперь обстоятельства станут складываться в вашу пользу. Решатся вопросы, долго не дававшие покоя, а проблемы, казавшиеся безысходными, найдут простое решение.

Особенно удачно будут складываться дела, связанные с карьерой и финансами. Возможное повышение, новая работа или выгодный дополнительный заработок. Не исключены и приятные новости, связанные с жильем или большой покупкой.

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В личной жизни тоже намечаются положительные изменения. Одинокие Овны могут познакомиться с человеком, который играет важную роль в будущем, а те, кто уже находится в отношениях, наконец-то найдут общий язык с партнером.

Рак

Для Раков июль станет месяцем восстановления внутреннего равновесия. То, что еще недавно вызвало тревогу, утратит свою актуальность. Появится больше уверенности в своих силах, а вместе с ней — желание двигаться вперед.

Особенно благоприятен этот период для тех, кто давно хотел сменить работу, открыть собственное дело или реализовать творческий проект. Судьба подарит людям, которые помогут сделать важный шаг.

Также возможны приятные финансовые поступления: возврат старого долга, премия, удачная сделка или неожиданный подарок.

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Весы

После затяжного периода неопределенности Весы наконец-то почувствуют, что жизнь начинает налаживаться. Июль принесет больше стабильности, гармонии и положительных событий.

Особенно повезет в профессиональной сфере. Ваши идеи начнут замечать, а руководство или партнеры оценят вложенные усилия. Не исключено, что именно в этом месяце появится шанс значительно улучшить свое материальное положение.

В семье также воцарится спокойствие. Давние конфликты постепенно останутся в прошлом, а отношения с близкими станут более теплыми и доверительными.

Козерог

Для Козерогов июль откроет двери к новым возможностям. Если в последнее время все требовало слишком много сил, теперь появится ощущение, что жизнь, наконец, возвращается в правильное русло.

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Особенно удачными будут поездки, обучение, новые знакомства и смена профессионального направления. Любые решения, принятые в этот период, могут оказать положительное влияние на будущее.

Финансовая ситуация также постепенно улучшится. Появятся новые источники дохода или перспективные предложения, от которых не следует отказываться.

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