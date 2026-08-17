Налет на кране исчезнет без трения: нужен только один продукт

Как очистить налет на раковине / © www.freepik.com/free-photo

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Белый налет на кранах и раковине, разводы на смесителе и грязный отсек перелива — стандартная картина в домах, где из крана течет жесткая вода. Виновниками этого являются растворенные соли кальция и магния, которые после испарения влаги оставляют устойчивый минеральный осадок. Как очистить раковину без едкой бытовой химии?

Об этом рассказывает Dom Wprost.

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Как очистить налет на раковине и кранах без химии

На самом деле, очистить такой налет можно даже без дорогой иностранной бытовой химии. Сначала попробуйте проверенные средства, которые есть дома у каждого. Растворить такой тип загрязнений сможет лимон.

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Принцип действия этой методики основан на элементарной химии: лимонная кислота вступает в реакцию с минеральными осадками и растворяет их. Для приготовления средства понадобится сок одного или двух лимонов, разбавленный небольшим количеством воды.

Если же нужно обработать вертикальную поверхность керамики, к раствору добавьте немного соли, чтобы образовалась густая чистящая паста. Смесь нанесите губкой на проблемные участки в раковине и кранах.

В то же время специалисты предостерегают от чрезмерного увлечения механическим трением. Если для керамики применение соляных крупинок допустимо, то хромированное покрытие сильно растирать нельзя. Соль может подействовать как абразив и поцарапать глянцевую поверхность.

Поэтому для ухода за сантехникой лучше пользоваться мягкой салфеткой или ватным диском, пропитанным лимонным соком, оставить средство на несколько минут, после чего тщательно промыть водой и вытереть насухо.

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Такой метод имеет и ограничение. Лимонная паста или сок эффективно удаляет свежий налет. Если керамика покрыта устаревшими и толстыми минеральными отложениями, лимонный сок будет бессилен, и без профессиональных средств здесь не обойтись.

Кроме того, ни в коем случае не используйте кислотные средства на поверхностях из натурального камня, в частности, на мраморе и травертине.

Также не смешивайте лимонный сок с бытовой химией вроде отбеливателей, ведь могут образоваться токсичные испарения, которыми нельзя дышать.

Чтобы предотвратить образование нового известкового налета, попробуйте протирать кран после каждого использования. Обычное протирание крана от капель воды не дает минералам оставаться на хроме и керамике.

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Напомним, современные стиральные машины рассчитаны на ежедневное использование и обычно выдерживают 10–15 лет эксплуатации или 2500–5000 циклов стирки. Нормой считается 2–3 стирки в сутки. При необходимости можно запускать и больше, но после каждой стирки стоит делать перерыв по крайней мере на полчаса.

Больше всего стиральным машинкам вредят постоянная перегрузка барабана, превышение дозировки моющих средств, отсутствие защиты от жесткой воды, отсутствие регулярной очистки и перепады напряжения.

Чтобы продлить срок службы стиральной машинки, нужно проветривать люк и лоток после каждого использования, а также каждый месяц очищать фильтр, уплотнитель и барабан.

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