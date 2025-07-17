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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Нанесите это на 5 минут — и кран будет блистеть, как новый: как избавиться от известкового налета

Не всегда нужно покупать дорогие средства, чтобы добиться идеальной чистоты. Иногда все необходимое уже есть у вас под рукой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем отчистить кран от известкового налета

Чем отчистить кран от известкового налета / © Unsplash

Хотя от известкового налета сейчас существует немало профессиональных средств, опытные горничные предлагают простой и дешевый вариант, действующий не хуже дорогостоящей химии. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Добрые Новости», как быстро вернуть кранам безупречное сияние.

Как за 5 минут избавиться от известкового налета с кранов без специальной химии

Секретное чудо-средство, которое отлично справится с известковым налетом, это самая обычная зубная паста. Немногие знают, однако она хорошо справляется с известью и возвращает сантехнике первозданный вид.

  1. Нанесите немного отбеливающей зубной пасты на старую зубную щетку.

  2. Тщательно потрите места, где есть известковый налет, уделите особое внимание основе крана.

  3. Для усиления эффекта обработайте еще перекисью водорода, можно насыпать прямо на поверхность.

  4. Оставьте все на 5–10 минут, чтобы паста и перекись отработали.

  5. Затем еще раз пройдитесь щеткой, налет станет буквально сходить с поверхности сантехники.

  6. Удалите остатки средства и налета влажной салфеткой или губкой.

Почему это средство работает

  • Зубная паста содержит абразивные микрочастицы, которые мягко полируют металлическую поверхность.

  • Перекись водорода растворяет органические загрязнения и усиливает очищающее действие пасты.

  • Вместе они образуют безопасный и очень эффективный «скраб» для металла.

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Дата публикации
Количество просмотров
120
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