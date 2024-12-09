Народные приметы о будущем урожае и погоде: вот, как наши предки предсказывали важные события

Народные приметы — многовековой опыт нашего народа. Мы можем их использовать даже сегодня. Каковы народные приметы для начала зимы, указывающие на урожай и будущую погоду?

По верованиям наших предков, сама природа помогает нам понять, какой будет погода и можно ли ожидать большой урожай следующего сезона.

Если снег в декабре и ложится на землю ровно, следующий год обещает богатый урожай, потому что земля под таким одеялом хорошо "отдохнет", "наберется сил" и накопит достаточно влаги, чтобы весной была хорошая лестница.

Когда декабрь морозный, но малоснежный, для будущего урожая такой знак нехороший. Подмерзшая земля, не защищенная слоем снега, не сможет "отдохнуть" и получить достаточно влаги.

Если в декабре слишком часто тает снег, это может означать, что зима будет затяжной, весна опоздает. В древности верили, что из-за такой погоды задерживается начало сельскохозяйственных работ.

Лучше всего будущую погоду могут подсказать птицы и звери, очень чутко реагирующие на любые ее изменения задолго до их начала. Поведение животных и птиц было именно тем "барометром", который использовали наши предки.

Когда воробьи в начале зимы прячутся под укрытие, ждите сильного ветра, который поднимется очень скоро. Может даже начаться вьюга.

Если домашняя кошка ищет теплое место, это означает, что приближаются зимние холода, следует утеплиться и отыскать тёплые одеяла, чтобы укрываться на ночь.

Когда вы заметили, что вороны собираются в стаи и садятся на верхушки деревьев, можно ожидать потепления, которое придет уже на днях.

Еще одним помощником в ожидании погоды зимой является небо. Не забывайте время от времени поглядывать вверх.

Если на закате солнце имеет красный цвет, ночью придет резкое похолодание.

Вокруг луны светлые круги, ждите сильный снегопад. Такой феномен можно объяснить с научной точки зрения, ведь он возникает из-за кристаллов льда в атмосфере.

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