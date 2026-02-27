ТСН в социальных сетях

Народные приметы о погоде: на что обратить внимание в марте

Мартовские приметы: как в первые дни весны прогнозировали урожай и благополучие

Народные приметы в марте

С давних времен март считался особым месяцем в народном календаре. Наши предки воспринимали его не только как начало весны, но и как сакральное время пробуждения природы и победы света над тьмой. Многовековые наблюдения за движением птиц, ветром и изменениями в погоде сформировали целую систему примет, которые помогали планировать хозяйство и избегать опасностей.

Считалось, что именно в марте граница между мирами становится тоньше, а природа дает самые четкие подсказки по поводу будущего. По первым мартовским дням люди пытались разгадать сценарий судьбы на весь следующий год. Особое внимание уделялось поведению птиц и состоянию неба на равноденствие — эти детали считались ключом к пониманию того, будет ли год сытым, а семья — зажиточной.

Многие из этих наставлений остаются актуальными и сегодня. Предлагаем ознакомиться с подборкой самых известных народных примет марта, которые помогут лучше понять природные циклы и подготовиться к предстоящему сезону.

Народные приметы о погоде, урожае и достатке

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Особое внимание уделялось состоянию снега и небесным светилам.

  • По состоянию снега — если поверхность последних сугробов шероховатая — это хороший знак, предвещающий богатый урожай. Гладкая поверхность снега, напротив, предупреждала о возможном неурожае зерновых.

  • Молодой человек, появляющийся в начале марта «рожками» вниз, обещает теплую погоду и плодородный год.

  • Снегопад с сильным ветром («с задаванием») считался провозвестником хорошего сбора культур.

  • Пушистые серьги на осине указывали на то, что в этом году хорошо уродит овес.

  • Если снег в марте быстро тает от солнечных лучей — будет хороший урожай, а если его смывает дождем — ждите засухи.

Деревья в марте начинают «плакать» или изменять цвет, что также является важным сигналом:

  • Интенсивный сокодвижение в березах предвещает очень теплое, но дождливое лето.

  • Если ива в начале месяца покрылась пушистыми котиками, весна уже окончательно победила зиму.

  • Если ольха распустится раньше березы, то лето будет мокрым и холодным, а если наоборот — солнечным и сухим.

Поведение пернатых было «барометром» для хозяев:

  • Если грачи прилетели прямо на гнезда — ждите ранней весны. Начало их высиживания яиц было сигналом, что через три недели можно выходить в поле для сева. Ранний прилет этих птиц (к середине марта) также предвещал мокрое лето.

  • Высокий полет гусей обещал полноводие, а низкий засушливый сезон с малым количеством воды в реках. Если гуси прячут головы под крыло, следует готовиться к внезапному похолоданию.

  • Ранний прилет скворцов и жаворонков всегда предвещал ласковую и теплую весну, а ворку голубей — стойкое потепление.

  • Если птицы массово вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или построек — лето будет холодным.

  • Если ворон начинают активно купаться ранней весной, это верный признак быстрого и стабильного тепла.

  • Если кукушка начинает ковать на дереве без листьев, год может показаться тяжелым и неурожайным.

Кроме птиц важные подсказки дают и другие представители фауны:

  • Если зайцы долго не меняют цвет шубки с белого на серый, то холода еще будут продолжаться.

  • Если полевые мыши вылезают на снег, это предвещает быстрое потепление.

  • Появление бабочек-крапивниц в солнечный мартовский день означает, что снег скоро полностью сойдет.

Эти приметы помогали земледельцам определить состояние будущих посевов:

  • Если вокруг деревьев в марте образуются глубокие и крутые лунки в снегу, весна будет стремительной, а если лунки наклонные — затяжной.

  • Если сосульки длинные, но пустые внутри — это обещает хороший урожай кукурузы и высоких злаков.

