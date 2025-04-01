Народные приметы сегодня, 1 апреля: что запрещено и позволено делать / © Unsplash

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Этот день носит такое название через христианский праздник в честь преподобной Марии Египетской, приходящийся на эту дату. По народным поверьям и традициям, этот день также ассоциируется со скрытыми изменениями в природе, когда наступает первое весеннее тепло, и природа начинает пробуждаться от зимнего сна.

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя начинать важные дела. Считается, что все, что начато в этот день, не будет успешным, и дело может сорваться или не принести желаемого результата.

Нельзя брать взаймы. Согласно поверьям, деньги, ссуженные в этот день, могут не вернуться или принести несчастье.

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Нельзя ссориться и ругаться. Считается, что возникающие на 1 апреля ссоры и конфликты могут иметь негативные последствия.

Нельзя дарить ножи или другие режущие предметы. Это может символизировать разрыв или ухудшение отношений.

Нельзя одевать новый или важный наряд. Это поверье указывает на то, что новая одежда может «не повезти» в этот день, ведь есть вероятность порчи или неудачи.

Приметы погоды на 1 апреля.

Если утром ясное небо и солнце светит — будет хорошая и теплая весна.

Если ветер сильный и холодный, то весна будет позже, и лето не слишком жаркое.

Дождь 1 апреля — до поздней и дождливой весны.

Первые грозы в апреле — к урожайному году.

Когда 1 апреля небо затянуто облаками, а ветер слабый, весна будет прохладной, но без резких перепадов температуры.

Теплое утро 1 апреля — до ранней и теплой весны.

Народные традиции 1 апреля

Обрядовая очистка. 1 апреля в некоторых регионах было принято проводить обряд очищения. Люди выметали мусор из дома, мыть и чистить дом, чтобы выгнать все плохое, что могло накопиться за зиму. Это символизировало начало весеннего обновления и возрождения.

Саждения саженцев. По народным верованиям, 1 апреля — благоприятный день для посадки деревьев и кустов. Люди в этот день сажали плодовые деревья или цветы, полагая, что это принесет хороший урожай.

Молитвы Марии. Поскольку 1 апреля отмечается день Марии Египетской, люди обращались к ней за помощью в работе и в родстве. Верили, что молитвы Марии способны защитить от негатива и помочь в тяжелых ситуациях.