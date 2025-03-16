Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Народные приметы сегодня, 16 марта: что запрещено и позволено делать

Народные приметы сегодня, 16 марта: что запрещено и позволено делать

Народные приметы сегодня, 16 марта: что запрещено и позволено делать / Фото: Unsplash

В народе 16 марта было известно под названиями Макарий Весенний или Макарий на воде.

Все эти названия были связаны с тем, что в это время на реках еще могли плавать льды, и люди верили, что их таяние сулит благоприятную весну. В то же время считалось, что если лед еще не растаял, то холодная погода может задержаться.

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя начинать важные дела. Считалось, что в этот день нельзя начинать новые проекты или важные работы, поскольку это могло привести к неудачам. Это было связано с тем, что считалось, что этот день больше подходит для подготовки к работе, чем для начала важных дел.

Нельзя работать на земле. Несмотря на то, что праздник считался началом весеннего цикла, поэтому запрещалось работать на поле или сажать новые растения. Это было связано с верованием, что так можно "наделать ошибки" в хозяйстве, которые приведут к плохому урожаю.

Нельзя ссориться или конфликтовать. Считалось, что ссоры и конфликты в этот день принесут несчастье. Люди пытались избегать разногласий и сохранять мир в семье, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Нельзя купаться в реках или озерах. Поскольку в это время вода еще могла быть холодной, то купаться или погружаться в воду считалось опасным. Кроме того, это могло быть связано с верой, что вода в этот день святыня и должна использоваться только для очищения или определенных обрядов.

Нельзя бегать через реку или поток. Существовало поверье, что переход через воду в этот день может привести к болезням, поэтому желательно избегать таких действий.

Приметы погоды на 16 марта.

  • В этот день почиталась теплая вода.
  • Если в этот день вода в реках еще не оттаяла, то можно было ожидать поздних заморозков.
  • Если птицы (особенно ласточки или жаворонки) на 16 марта прилетали рано, это было признаком того, что весна будет теплой.
  • Небо хмурое или идет снег, это указывает на то, что весна задержится или будет холодной.
  • Река еще под ледом, это считается признаком того, что холода еще задержатся.
  • Туман подразумевает теплую и благоприятную весну.

Народные традиции 16 марта

Подготовка к весенним работам. Люди часто занимались подготовкой к сельскохозяйственным работам. Это было время, когда чистили и чинили сельскохозяйственные инструменты, ремонтировали скотники и сараи, готовили семена для посева. Считалось, что это поможет настроиться на успешную весну.

Молитвы и таинства для урожая. Крестьяне просили благословения для своего хозяйства и будущих полевых работ. Существовали также ритуалы, в которых принимали участие члены семьи, в частности символическое "благодаря" земле за хороший урожай в прошлом году и надежды на следующий.

Приготовление пищи на праздник. Как и во многих других праздниках, в этот день готовили особые блюда. Обычно это были блюда из нового урожая (если он уже появлялся), а также всевозможные выпечки, поскольку праздник был отмечен на фоне завершения зимы. Семьи часто собирались вместе за праздничным столом.

Весеннее пение и песни. В этот день молодежь могла петь весенние песни, выражавшие надежды на счастливую весну и благополучие. Это было также время, когда выходили гулять, петь, проводить время вместе, празднуя приход весны.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация