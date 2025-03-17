Народные приметы сегодня, 17 марта: что запрещено и позволено делать

Алексей Теплый – это праздник, когда народ отмечал приближение тепла после зимних холодов. В Украине 17 марта часто был первым днем, когда после холодной зимы наступал заметный переход к более теплой погоде.

Что нельзя делать 17 марта

Нельзя было работать на земле. Так как праздник был связан с началом весны, считалось, что в этот день нельзя начинать активные работы на земле, в частности, пахоту и посевы. Это связано с тем, что Алексей Теплый считался оберегом для будущего урожая, и его день должен был быть посвящен больше отдыха и молитвам.

Нельзя было купать скот. В народе существовал запрет на купание скота в этот день. Это было важное правило, поскольку считалось, что это может привести к болезням животных или даже к их гибели. Хотя это был день, когда наступал приход весеннего тепла, его нельзя было использовать для таких обрядов.

Нельзя было "пересекать границу". В некоторых регионах существовала традиция, что Алексея Теплого нельзя было нарушать границы земель или переходить через границу соседских территорий. Это считалось невежливым и даже опасным, поскольку могло привести к ссорам или несчастью.

Нельзя было начинать тяжелый физический труд. В этот день не рекомендовалось начинать тяжелый физический труд, чтобы не навлечь несчастье на себя или своих близких. Алексей Теплый был символом тепла и отдыха, поэтому не стоило нарушать покой в этот день чрезмерными усилиями.

Нельзя было занимать деньги. На Алексея Теплого также не рекомендовалось занимать деньги или вступать в финансовые соглашения, поскольку верили, что это может привести к финансовым трудностям в течение года.

Приметы погоды на 17 марта

Теплая погода на Алексея – до теплой весны.

Мороз на Алексея — к пасмурному лету.

Холодная погода – до затяжной весны.

Если на Алексея Теплого уже начинают цвести первые цветы, это указывает на то, что весна будет теплой и ранней.

Солнце и ясная погода – к хорошему урожаю.

Народные традиции 17 марта

Обряды для оберега скота. Поскольку Алексей Теплый был связан с изменением погоды и началом весеннего тепла, в этот день крестьянки часто совершали обряды, чтобы защитить скот от болезней. Считалось, что с теплой погодой могли прийти и разные опасности для животных, поэтому были особые молитвы и обычаи, направленные на предохранение от заболеваний. В некоторых регионах на этот день могли проводить обряды, чтобы защитить скот от болезней и обеспечить его здоровье.

Первые полевые роботы. Не смотря на то, что на Алексея Теплого еще не начинали активно пахать землю, этот день был первым сигналом для начала полевых работ. Считалось, что если 17 марта будет теплая погода, то можно начинать готовить землю к посеву. Однако сама пахота или другие тяжелые работы начинались только позже, когда погодные условия становились более стабильными.

Весенние застолья и песни. Этот праздник также мог сопровождаться весенними гуляниями. Люди собирались на улицах или в местных дворах, пели песни, проводили хороводы, праздновали приход тепла. Особенно в сельских районах отмечали этот праздник, не забывая танцев, пения и веселых игр, что помогало поднять настроение и символизировало наступление нового сезона.

Традиционные блюда. На Алексея Теплого часто готовили блюда, связанные с весенним циклом. Например, могли печь пироги с первыми весенними овощами или готовить простые, сытные блюда для семьи, чтобы обеспечить благосостояние на следующие месяцы.

Читайте также: