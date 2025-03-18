Народные приметы сегодня, 18 марта: что запрещено и позволено делать

В народе 18 марта было известно под названиями Кириллов день или Конон Градар.

День Кирилла традиционно связан с памятью о святом Кирилле, одном из братьев, который вместе со своим братом Мефодием распространял христианство среди славян, и его вклад в развитие письменности и христианской культуры среди славянских народов.

Что нельзя делать 18 марта

Нельзя работать на земле. Поскольку этот день был важным этапом между зимними и весенними работами в сельском хозяйстве, считалось, что у Кирилла день нельзя начинать тяжелые сельскохозяйственные работы, чтобы не навлечь несчастья или неурожай.

Нельзя ссориться и ругаться. В день святого Кирилла было важно сохранять мир и покой в семье. Люди верили, что ссоры и оскорбления могут принести несчастье в дом.

Нельзя рубить деревья. Поскольку день Кирилла символизирует начало весеннего обновления природы, считалось, что рубить деревья в этот день неприятно для духов природы и может привести к плохим последствиям.

Нельзя мыть голову. В некоторых местностях считалось, что мытье головы в этот день может привести к болезням или несчастью.

Нельзя устраивать важные дела или начинать новые проекты. Люди старались не браться за серьезные дела, чтобы не навлечь на себя трудности.

Приметы погоды на 18 марта

Если у Кириллов день тепло и солнечно — лето будет жарким.

На Кириллов день туман или туман – лето будет холодным и дождливым.

Если ветер сильный, ожидается холодное лето.

Если идет дождь, лето будет дождливым.

Народные традиции 18 марта

Собирались для молитвы. Поскольку святой Кирилл был важной религиозной фигурой, этот день был связан с молитвенными мероприятиями. Верующие посещали церковь, молились о здоровье семьи, благополучии и хорошей урожайности.

Возделывание земли и весенние работы. Хотя в Кириллов день не рекомендовалось начинать тяжелую сельскохозяйственную работу, это было время для завершения подготовки к весеннему посеву. Люди возобновляли разные работы на огородах, садах, готовя землю для будущего урожая.

Праздничные обеды и блюда. В день святого Кирилла устраивали праздничные обеды. В некоторых местах готовили специальные блюда, среди которых могли быть пироги, вареники, каши, а также другие блюда, символизировавшие начало весны и плодородия.

Обряды, способствующие плодородию и фортуне. Считалось, что день Кирилла — это момент, когда нужно молиться за хорошую погоду, богатый урожай и благополучие в семье. Поэтому было популярно проведение разнообразных обрядов, чтобы настроить природу и духов на хороший результат. К примеру, окропление земли водой или зажигание свечей в церкви для защиты от непогоды.

Обычаи для защиты от злых духов. Считается, что в этот день важно защищать свой дом и землю от злых духов, поэтому совершали обрядовые действия, такие как окуривание травами или развешивание оберегов. Соответственно, люди старались не трогать деревья и растения, чтобы не нарушить их естественный ритм.

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