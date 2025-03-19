Народные приметы сегодня, 19 марта: что запрещено и позволено делать

В народе 19 марта было известно под названиями Константинов день или Дария Грязная.

Этот день был связан с уборкой и очищением, что символизировало очищение от зимней грязи. Также существовали разные приметы и обычаи, сопровождавшие этот день, и это могло быть причиной такого народного названия.

Что нельзя делать 19 марта

Нельзя стирать. В народных верованиях считалось, что стирка на этот день может привести к несчастью или проблемам в семье, а также к плохим погодным условиям. Это была часть традиций очищения – именно природа очищалась, поэтому и человеку не следовало заниматься такой работой.

Нельзя копать землю. Поскольку этот день ассоциировался с очищением и возобновлением после зимы, делать любую тяжелую работу в земле было считалось негармоничным и нарушением естественных процессов.

Нельзя свататься или жениться. Как и во многих других народных праздниках, на этот день не рекомендовалось заключать важные соглашения или начинать новые дела, чтобы не навлечь на себя несчастье. Люди верили, что на Дарию Грязную «все начатое может сойти насмарку».

Нельзя злоупотреблять алкоголем. Как и на других праздниках, чрезмерное питье было считаться неправильным и приводящим к плохим последствиям.

Нельзя оставлять неубранным дом. Это день, когда производится очищение, поэтому даже в доме нужно было поддерживать порядок и чистоту, чтобы не приносить грязь и невзгоды.

Приметы погоды на 19 марта

Если день на Дарию Грязную теплый и солнечный – будет ранняя и теплая весна.

Снег на Дарию Грязную – по народным представлениям, это было предвестником того, что зима еще не отступила окончательно.

Если 19 марта идет дождь, весна будет затяжной, с частыми дождями и возможными холодами.

Если ветер на этот день сильный — это предупреждение о скором потеплении.

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то будет идти дождь.

Если на 19 марта ночью холодно, наступает кратковременный период похолодания.

Народные традиции 19 марта

Очистка дома. Считалось, что в этот день необходимо было сделать генеральную уборку дома и во дворе. Люди выносили из дома весь хлам, мусор и старые вещи, накопившиеся за зиму. Это символизировало очищение и подготовку к приходу весны.

Курение старого хлама. Во время уборки старые вещи и мусор часто сжигали на костре, что являлось символом очищения и восстановления. Костер считался также способом выгнать из дома зиму и грязь.

Проведение обрядов для здоровья. Согласно народным верованиям, в этот день проводились разнообразные обряды на здоровье, особенно для скота и домашних животных. Люди верили, что очистить животных от зимней "грязи" и болезней поможет им быть здоровыми и продуктивными в течение года.

Песни и пляски. Этот день связан с празднованиями и веселыми народными обрядовыми песнями. Они обычно сопровождались танцами и пением, что символизировало пробуждение природы и жизни.

Гадание. На Дарию Грязную молодежь могла гадать на будущее, в частности на замужество или другие важные события. Это был день, когда девушки могли искать знаки в природе или во снах, указывающих на их будущее.

Читайте также: