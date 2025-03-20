Народные приметы сегодня, 20 марта: что запрещено и позволено делать

Название "Капельник" имеет корни в народных обычаях и связано с тем, что в этот день часто начинаются первые дожди весны, которые "капают" на землю, поливая ее. Это также знак того, что весенний цикл природы начинает активизироваться: снег тает, реки и потоки оживают, и природа просыпается после зимней спячки. Потому в народе этот день получил такое название, ведь это было время, когда начиналась весна со всеми ее характерными признаками.

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя работать на земле. В этот день считалось, что работа на земле или садоводство приведет к тому, что урожай будет несчастливым или низким. Люди верили, что земля должна "отдыхать", чтобы быть готовой к посеву в другие дни весны.

Нельзя бить или наказывать домашних животных. Этот праздник связан с примирением и благополучием, поэтому жестокость к животным считалась дурной приметой.

Нельзя ругаться или ругаться. Как и многие другие праздники, это день примирения, поэтому ссоры и недоразумения в этот день могли привести к несогласиям на весь год.

Нельзя начинать большие дела или важные начинания. В народе считалось, что Василий Капельник не подходит для новых начинаний, особенно важных дел. Этот день больше способствует отдыху и подготовке к предстоящим шагам.

Приметы погоды на 20 марта

Дождь 20 марта — до теплой весны.

Солнце светит ярко – будет ранняя весна.

Мороз на Василия – весна поздняя.

Туман или облака – до дождливого года.

Много снега на 20 марта — к холодному лету.

Народные традиции 20 марта

Обрядовая еда. Одной из главных традиций этого дня является приготовление и совместное употребление праздничной еды. В частности, готовились специальные блюда из пшеницы, например, пшенные или гречневые каши, а также вареники с разными начинками. Важной была еда с медом и молочными продуктами, символизировавшими плодородие и благополучие.

Праздничные ритуалы с водой. Этот день связан с началом весенних дождей. Существовала традиция обливать друг друга водой или даже просто приносить воду из колодца в дома для очищения и защиты от злых сил. Это символизировало очищение и подготовку к весеннему возрождению природы.

Молитвы и пожелания здоровья. Люди в этот день молятся о здоровье и благополучии в год. Верилось, что этот день был благоприятен для духовного очищения и укрепления здоровья. Важно было обращаться к святым с молитвой о семейном счастье.

Гадания и приметы. 20 марта также был временем для разных весенних гаданий. К примеру, по погоде в этот день люди пытались определить, каким будет лето: если 20 марта шел дождь, то летний сезон обещал быть влажным, а если солнечно, то летний период будет сухим и жарким. Гадание на будущее было популярно и среди молодежи, которая интересовалась, что их ждет в любви и семейной жизни.

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