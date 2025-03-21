Народные приметы сегодня, 21 марта: что запрещено и позволено делать

Именно в это время природа начинает пробуждаться после зимнего сна. Евдокия Весенняя символизировала начало возрождения, когда на земле появляются первые признаки новой жизни: тает снег, сходят первые цветы, а также птицы возвращаются из теплых краев.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя работать в поле. Этот день не был предназначен для тяжелых трудов, особенно для полевых работ. Считалось, что любой труд в этот день может привести к плохому урожаю, потому что этот период был временем для отдыха природы, а не для земледелия.

Нельзя ссориться. Считалось, что ссоры и конфликты в этот день могут доставить неприятности, как в быту, так и в семейной жизни. Надо было стараться сохранять гармонию и мир в семье.

Нельзя бить животных. Евдокия Весенняя была праздником, когда запрещалось оскорблять или избивать домашних животных, ведь это могло навлечь несчастья или болезни скотами.

Нельзя оставлять пищу недоеденной. В некоторых традициях существовала вера, что оставленная пища на Евдокии может привести к "неудачам" в будущем, поэтому нужно было уважать пищу и не допускать ее порчи.

Нельзя находиться в грустном настроении. Считалось, что этот день следует проводить в радости, поскольку он символизировал приход весны. Негативные эмоции могли навредить благополучию семьи.

Приметы погоды на 21 марта

Если на Явдоху теплый день, то лето будет жарким.

Ветры на Евдокии – к дождливому лету.

Облачно на 21 марта – до холодной весны.

Если дождь на Евдокии, то и лето будет дождливым.

Какая погода на Евдокии, такова и на Пасху.

Народные традиции 21 марта

Обряды на плодородие земли. Считалось, что Евдокия Весенняя способствует возрождению природы, поэтому в этот день крестьяне проводили обряды, связанные с плодородием. К примеру, некоторые люди приносили в дом ветки деревьев или цветы, чтобы привлечь удачу и счастье.

Песни и призывы к весне. В этот день проводили обряды и пели песни, призывающие теплоту и весну. Это были часто народные веснушки, в которых воспевали приход нового сезона, пробуждение природы и призывали к плодородию.

Прыжки из-за костра. Как и на других весенних праздниках, на Евдокию Весеннюю иногда прыгали через костер, что было символом очищения и возрождения. Костер ассоциировался с солнцем и теплом, а прыжки через него были в признак того, что человек очищается от зла.

Гадание и предсказание. В этот день также проводили разные гадания, которые помогали людям узнать будущее. Это могло быть гадание на погодные условия, на долю или даже на здоровье.

Приготовление традиционных блюд. Евдокия Весенняя была еще и праздником, когда готовили различные блюда из первых овощей, которые появлялись на рынке или в огородах. Большинство людей готовило блюда из бобовых, овощей и яиц, что считалось символом новых начал и возрождения.

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