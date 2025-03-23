Народные приметы сегодня, 23 марта: что запрещено и позволено делать

В народе 23 марта было известно под названиями Василиса Весенняя или Никонов день.

Первое название связано с тем, что святая Василиса считалась покровительницей женщин и весенних полевых работ. Святого Никона в христианской традиции почитают как аскета и мученика. Этот день в старину символизировал обновление природы и приход настоящей весны.

Что нельзя делать 23 марта

Запрещено стирать, мыть пол и заниматься тяжелой домашней работой. Наши предки верили, что вода в этот день обладает особой силой – она может "смыть" не только грязь, но и благополучие из дома. Особенно предостерегали от мытья полов, потому что считалось, что можно "вымыть" здоровье домочадцев. Также нежелательно было мыть голову, чтобы не избавиться от удачи.

Нельзя ссориться и злословить. В этот день считалось важным сохранять доброжелательность в общении. Люди верили, что любая брань или обида могут навлечь на человека неудачу, ссоры затянутся на долгое время, а отношения с близкими могут ухудшиться. Особенно предостерегали от ссор в семье – это могло принести расстройства и трудности в доме.

Нельзя рубить деревья и ломать ветки. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день погода будет хорошей. Особенно опасались обрезать фруктовые деревья – это могло привести к плохому урожаю.

Нельзя оставлять крошки на столе. Этот день считался особенным для довольства и семейного благополучия, поэтому говорили: "Оставишь крохи – от себя хлеб отгонишь". Надо было собрать все до последней крошки, чтобы в доме всегда было изобилие.

Женщинам нельзя шить, вышивать, резать ткань. Считалось, что любые действия, связанные с иглой или ножницами, могут "порезать" свою судьбу или счастье семьи. Особенно это касалось незамужних девушек – им запрещали шить, чтобы не "зашить" свое будущее семейное счастье.

Приметы погоды на 23 марта

Если на Никона был дождь, то считалось, что лето будет влажным.

Если таял снег, то ждали теплой весны.

Сильный ветер – до холодной весны и позднего лета.

Ясная, солнечная погода – хороший урожай.

Если прилетели жаворонки – окончательно пришла весна.

В этот день ожидается дождь.

Если ночью мороз, то еще 40 дней возможны холодные утренники.

Народные традиции 23 марта

Гадание на будущее. В этот день девушки часто гадали, пытаясь предсказать свое будущее. Это могли быть гадания на замужество, на погоду или на урожай. Считалось, что такие гадания, проведенные на Василису Весеннюю, будут иметь особую силу.

Поминальные традиции. В некоторых регионах этот день был связан с поминальными традициями. Люди посещали могилы своих родственников, ставили на них цветы, приносили жертвы (зажигали свечи) и молились о душах умерших.

Встреча птиц. В этот день особое внимание обращали на появление весенних птиц. Люди встречали первых журавлей, ласточок, жаворонков, возвращающихся с южных краев. Считалось, что первые весенние птицы приносят удачу и их появление было признаком того, что весна пришла окончательно.

Обряд встречи весны. Этот день считался символом пробуждения природы, поэтому люди отмечали приход весны. В селах проводились разнообразные обряды для обеспечения богатого урожая и хорошей погоды. Собирались на поля, луга, праздновали, пели песни, зажигали костры, чтобы "прогнать" зиму и привлечь весеннюю теплоту.

Естественные ритуалы. Чтобы обеспечить хороший урожай и здоровье, иногда проводили обряды с водой или землей, например, обливали растения, которым не хватало влаги, или закапывали монеты в землю на территории садов или полей. Это считалось способом "привлечь" к себе удачу и богатство.

Гадания, предсказания, народные обряды — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно.

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