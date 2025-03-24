Народные приметы сегодня, 24 марта: что запрещено и позволено делать

В народе 24 марта было известно под названиями Антип Зубник, Канун Благовещения.

Название появилось потому, что 24 марта в церковном календаре чествуют святого Антипа Пергамского, епископа и мученика, которого считают покровителем от зубной боли. По поверью, в этот день молились святому Антипу об исцелении от зубной боли или для того, чтобы зубы были крепкими и здоровыми. Также существовали разные обряды: например, могли коснуться деревянной ложки или камня, произнося молитву, чтобы боль утихла.

Что нельзя делать 24 марта

Не браться за тяжелую работу. Считалось, что в этот день нельзя копать землю, тесать дерево или заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не разбудить болезни, особенно зубную боль.

Не есть жесткой пищи. Избегали твердых продуктов (орехов, сухарей, хлебной корочки), чтобы зубы не крошились и не болели.

Не ругаться и не ругаться. Считалось, что споры в этот день могут повлечь за собой невзгоды и болезни.

Не вырывать зубы. Если зуб разболелся, терпели до другого дня, считалось, что удаление зуба 24 марта приведет к длительной боли или осложнениям.

Не жаловаться на зубную боль. Верили, что если вслух жаловаться на боль, то она станет еще сильнее или проблема будет повторяться.

Не занимать хлеба и соли. Это могло привести к бедности и проблемам в семье.

Приметы погоды на 24 марта

Ясное звездное небо вечером – к быстрому потеплению.

Если птицы возвращаются из теплых краев – весна будет ранней и теплой.

Воробьи купаются в лужах – на тепло и дожди.

Тепло и солнечно – лето будет жарким и засушливым.

Сильный ветер – лето будет с бурями и грозами.

Дождь или снег – дождливое лето, богатый урожай грибов.

Мороз утром – заморозки могут занять еще несколько недель.

Народные традиции 24 марта

Молитва святого Антипа. В этот день обращались к святому с просьбой о здоровых зубах и избавлении от боли.

Полоскание водой с травами. Народные знахари советовали полоскать рот настоем ромашки, шалфея или дубовой коры, чтобы укрепить зубы.

Заклинания на здоровые зубы. Читали специальные заговоры, чтобы избежать зубной боли в будущем.

Наблюдение за природой. Внимательно присматривались к погоде, птицам и поведению животных, чтобы предсказать, каким будет лето.

Очистка дома. Убирали в доме и во дворе, выносили хлам, чтобы освободить пространство для обновления и благополучия.

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