Народные приметы сегодня, 27 марта: что запрещено и позволено делать

В народе 27 марта было известно под названиями Полурепица, Матрона Наставница или Бенедиктов день.

В народные традиции этот день связывали с наступлением настоящей весны. Люди наблюдали за погодой и природой, считая, что именно Матрона "наставляет" весну, помогает ей утвердиться. А в религиозном календаре в этот день чествуют Матрону Солунскую. Поэтому день часто называли Матрона Наставница.

Что нельзя делать 27 марта

Не ссориться и не злословить. Считалось, что в этот день особенно важно контролировать свои слова, потому что негативные высказывания могут сбыться.

Не лениться. Матрона Наставница связана с весенним обновлением, так что день считался благоприятным для начала работы. Ленивых могли постичь трудности в течение года.

Не давать денег взаймы. Чтобы не отдать вместе с ними свои счастья и благополучие.

Не оставлять дом в беспорядке. Очень важно было навести порядок, чтобы весна принесла благосостояние.

Не жаловаться на жизнь я. В народе верили, что тот, кто в этот день сетует на судьбу, рискует навлечь еще больше проблем.

Приметы погоды на 27 марта

Теплый день – до ранней и дружеской весны.

Сильный ветер – весна будет холодная и затяжная.

Солнечно и тепло – хорошее и урожайное лето.

Пасмурно или дождь – до сырого и дождливого апреля.

Гром – обещает плодородный год.

Если еще лежит много снега – весна придет поздно.

Если прилетели ласточки – лето будет жарким.

Роса утром – будет теплая погода.

Народные традиции 27 марта

Молитвы и обрядовые обращения к Матроне. Этот день был посвящен святой Матроне Солунской, и люди молились к ней, прося мудрости и наставничества по важным делам. Считалось, что Матрона способна помочь в ситуациях, где требуется здравомыслие и правильное решение.

Уборка в доме. Поскольку этот день был связан с наступлением весны, хозяйки пытались навести порядок в доме, убирать и готовить жилье к новым изменениям. Это было важно, чтобы символически приветствовать новый сезон и обеспечить счастье и благополучие в доме.

Посевные роботы. В некоторых регионах на Матрону Наставницу начинали подготовку к весенним полевым работам. Это был день, когда можно было начать сеять ранние культуры, если погода была благоприятной. Особенно важно было сеять или сажать то, что требует длительного времени для развития, например, картофель.

День помощи ближнему. В некоторых селах люди помогали друг другу в этот день, проводя вместе время, помогая по хозяйственным делам или выполняя посевные работы вместе. Это подчеркивало важность совместной работы и поддержки ближнего.

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