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Народные приметы сегодня, 28 марта: что запрещено и позволено делать
В народе 28 марта было известно под названиями Алессандров день, Илларионов день.
Последнее название день получил в честь святого Иллариона, который был известным монахом и проповедником византийского периода. Илларион жил в IV веке и является одним из святых, прославившихся своей преданностью христианским идеалам, борьбой с языческими верованиями и активной миссионерской деятельностью.
Что нельзя делать 28 марта
Нельзя работать в поле или саду. Хотя это время, когда люди готовятся к весенним полевым работам, этот день считался не подходящим для тяжелых сельскохозяйственных работ. Народные представления запрещали работать на земле, считалось, что это может привести к плохому урожаю.
Нельзя начинать новые дела. День Иллариона считался днем для молитвы и духовных дел, а не для начала важных проектов или новых дел.
Нельзя ссориться и сердиться. Народ верил, что ссоры и отрицательные эмоции в этот день могут привлечь несчастья или неудачи. Следовало сохранять спокойствие и мир в семье и среди соседей.
Нельзя купать детей. Некоторые традиции запрещали купать детей в этот день, потому что считалось, что это может принести болезни.
Приметы погоды на 28 марта
Ветер на Иллариона с юга — лето будет жарким, с севера — холодным.
Если на Иллариона мороз — весна поздно придет.
Какая погода на Иллариона, такова будет и на Пасху.
Туман или облака на небе — до холодной весны.
Если на Иллариона идет дождь, будет хороший урожай.
Народные традиции 28 марта
Молитвы святого Иллариона. В этот день люди молились святому Иллариону, прося его помощи для здоровья, благополучия и хорошего урожая. Считалось, что молитвы к святому содействуют защите дома и семьи.
Весенние ритуалы. Это время, когда люди готовились к началу весенних работ на земле, поэтому в деревнях часто проводили обряды, связанные с благословением будущего урожая. Люди молились о плодородии земли и о хорошем урожае.
Обряды для здоровья. Этот день также считался благоприятным для обрядов на здоровье, особенно для детей и людей с проблемами со здоровьем. Считалось, что в этот день можно попросить святого Иллариона об исцелении.