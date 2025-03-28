Народные приметы сегодня, 28 марта: что запрещено и позволено делать / © Фото из открытых источников

Реклама

Последнее название день получил в честь святого Иллариона, который был известным монахом и проповедником византийского периода. Илларион жил в IV веке и является одним из святых, прославившихся своей преданностью христианским идеалам, борьбой с языческими верованиями и активной миссионерской деятельностью.

Что нельзя делать 28 марта

Нельзя работать в поле или саду. Хотя это время, когда люди готовятся к весенним полевым работам, этот день считался не подходящим для тяжелых сельскохозяйственных работ. Народные представления запрещали работать на земле, считалось, что это может привести к плохому урожаю.

Нельзя начинать новые дела. День Иллариона считался днем для молитвы и духовных дел, а не для начала важных проектов или новых дел.

Реклама

Нельзя ссориться и сердиться. Народ верил, что ссоры и отрицательные эмоции в этот день могут привлечь несчастья или неудачи. Следовало сохранять спокойствие и мир в семье и среди соседей.

Нельзя купать детей. Некоторые традиции запрещали купать детей в этот день, потому что считалось, что это может принести болезни.

Приметы погоды на 28 марта

Ветер на Иллариона с юга — лето будет жарким, с севера — холодным.

Если на Иллариона мороз — весна поздно придет.

Какая погода на Иллариона, такова будет и на Пасху.

Туман или облака на небе — до холодной весны.

Если на Иллариона идет дождь, будет хороший урожай.

Народные традиции 28 марта

Молитвы святого Иллариона. В этот день люди молились святому Иллариону, прося его помощи для здоровья, благополучия и хорошего урожая. Считалось, что молитвы к святому содействуют защите дома и семьи.

Весенние ритуалы. Это время, когда люди готовились к началу весенних работ на земле, поэтому в деревнях часто проводили обряды, связанные с благословением будущего урожая. Люди молились о плодородии земли и о хорошем урожае.

Обряды для здоровья. Этот день также считался благоприятным для обрядов на здоровье, особенно для детей и людей с проблемами со здоровьем. Считалось, что в этот день можно попросить святого Иллариона об исцелении.