Народные приметы сегодня, 30 марта: что запрещено и позволено делать / © Unsplash

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Такое название день получил потому, что церковь чествует святого Иоанна Листвичника. Он написал произведение под названием «Лестничник», где описал каждую «степень» как символ определенного этапа в духовной жизни, от борьбы с грехами до достижения святости.

Что нельзя делать 30 марта

Нельзя работать на земле. Считалось, что на этот день лучше не работать в поле или в саду, поскольку это может привести к неурожаю или плохим урожаям.

Нельзя шить, прясть или ткать. Этот день также считался неприязненным для таких работ, поскольку они могли не принести желаемый результат или работы могли быть некачественными.

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Нельзя ссориться и конфликтовать. По народным представлениям, ссоры и конфликты 30 марта могли привести к несчастью или плохому настроению на долгое время.

Нельзя одалживать или давать взаймы. Считалось, что ссуды, заключенные в этот день, могут быть неблагодарными и не приносят удачи.

Приметы погоды на 30 марта

Если на небе утром туман, то год будет дождливым и влажным.

Ясная и безоблачная погода на 30 марта обещала теплое лето.

Сильный ветер или буря — к затяжным дождям весной.

Гроза в этот день — на дождливое лето.

Если в этот день идет дождь, то лето будет прохладным и не очень жарким.

Если к 30 марта снег тает быстро, то лето будет дождливым и холодным.

Народные традиции 30 марта

Чествование святых. В этот день чтили святого Иоанна Листвечника, прославленного своей духовной наукой и борьбой со злом. В некоторых регионах совершали молебны, ставя свечи перед иконой святого.

«Иван Листвечник» как день духовного очищения. Люди в этот день пытались сохранять спокойствие, избегать конфликтов и негативных эмоций. Считалось, что это способствует очищению души и тела и помогает в духовном развитии.

Начало весенних работ. Хотя в народных традициях на этот день не было значительных обрядов, он все же отмечался как один из этапов перехода к активному весеннему труду. К началу апреля уже могли начинаться первые весенние работы на земле и в этот день хозяева готовили инструменты для полевых работ.

Традиция песен и хороводов. В некоторых регионах, как и на другие праздники, люди собирались вместе, пели веснушки и водили хороводы. Это считалось символом прихода весны и пришествия времени для новой жизни.

Чистота дома. Еще одна традиция была связана с уборкой в доме и во дворе. Считалось, что этот день — хороший случай навести порядок и избавиться от всего ненужного, тем самым очищая не только дом, но и душу.