Народные приметы сегодня, 31 марта: что запрещено и позволено делать / © pixabay.com

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31 марта в народе называется Очаг, поскольку этот день связан с давними традициями сжигания старика для очищения и обновления перед весной. Во многих культурах существовал обычай разжигать большие костры, чтобы отогнать зиму, очистить землю от нечистой силы и привлечь плодородие.

Что нельзя делать 31 марта

Нельзя ругаться и ругаться. Считалось, что отрицательные эмоции в этот день могут навлечь ссоры на весь год.

Не следует разжигать огонь в доме без надобности. Хотя день называется Очаг, лишнее использование огня могло привести к неприятностям или даже пожару.

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Не рекомендуется занимать деньги или вещи. Чтобы не отдать вместе с ними свою удачу и благополучие.

Нельзя оставлять дом без защиты. В некоторых регионах верили, что в этот день активизируется нечистая сила, которая может нанести вред.

Не стоит бездельничать. Этот день нужно провести с пользой, чтобы привлечь достаток и гармонию в дом.

Не желательно стричь волосы или ногти. Ибо это могло символически «отрезать» удачу.

Приметы погоды на 31 марта

Ясное небо и солнечная погода — к теплым и урожайным летам.

Если прилетели жаворонки или ласточки — тепло уже близко, весна окончательно вступает в свои права.

Дождь или мокрый снег — весна будет затяжная и прохладная.

Если ночное небо звездное — ожидается сухая и теплая погода в ближайшие дни.

Сильный ветер — лето будет с грозами и бурями.

В прежние времена заметили, если в этот день теплый снег, то весна будет холодной.

Если 31 марта дождь — будет хороший урожай грибов.

Народные традиции 31 марта

Очистка дома. Было принято убирать дом, выметать старый мусор, чтобы избавиться от застойной энергии и подготовить дом к весеннему обновлению.

Проверка урожая. Крестьяне просматривали запасы зерна и семян, чтобы определить, хватит ли до нового урожая. Считалось, что в этот день нужно съесть блюда из запасов, чтобы привлечь богатый урожай.

Наблюдение за птицами. Если замечали, что вернулись ласточки или жаворонки, это было хорошим знаком, что весна будет теплой.

Ритуалы на плодородие. Хозяева могли выходить в поле или в сад и произносить добрые слова на будущий урожай.

Молитвы за добрый год. Люди просили у высших сил защиты, здоровья и довольства для семьи.