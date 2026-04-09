Народные верования предостерегают, что в эти дни лучше не печь паску и не красить яйца

Когда лучше не печь паски

Накануне 12 апреля — даты празднования Пасхи в 2026 году — украинцы традиционно готовятся к одному из важнейших праздников. Однако народные верования предостерегают, что несоблюдение традиций при приготовлении праздничных блюд может, по поверьям, навлечь беду на семью.

Когда печь паски в 2026 году

Главным днем для работы с тестом в украинской традиции является чистый четверг. В этот день хозяйки ставят опару, вымешивают тесто и украшают сладкий хлеб. Существует особая примета на этот день — нельзя садиться, пока паски пекутся, иначе праздничное блюдо может «упасть».

Традиция начинать выпекание так рано (на четвертый день Седмицы) имеет практические корни. Раньше предстояло испечь аж до 20 пасок, чтобы потом раздавать их как своим близким, так и чужим людям. Если же не успели напечь это количество, продолжать выпекание можно и в субботу.

Почему нельзя печь паски в пятницу

Страстная пятница считается траурным днем, когда из храмов выносят Плащаницу. Считалось, что заниматься пасками в этот день является грехом.

Кроме религиозного подтекста, этнологи указывают на практическую сторону — этот день давали хозяйкам для отдыха, чтобы у них были силы закончить уборку и все другие приготовления непосредственно перед праздником.

Когда лучше красить пасхальные яйца и писанки согласно народным поверьям

С окрашиванием пасхальных яиц ситуация выглядит следующим образом. Традиционные пасхальные яйца, которые предназначены для употребления в пищу, обычно окрашивают непосредственно в субботу — последний день перед Светлым Воскресением. В некоторых регионах сохранилась традиция изготовления художественных писанок за одну или две недели до праздника, однако они имеют преимущественно декоративное назначение, а не роль праздничного гостинца.

Для придания яйцам праздничного вида специалисты советуют использовать натуральные ингредиенты. Классическая луковая шелуха, чай каркаде или даже красное вино помогут получить насыщенные цвета и особый блеск скорлупы. Соблюдение таких простых временных рамок и методов позволит встретить Пасху в полном согласии с древними народными обычаями.