Насекомые с крыльями 70см: ученые раскрыли новую тайну доисторических гигантов (фото)

Насекомые Фото иллюстративное / © vvc.kiev.ua

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Около 300 млн. лет назад над землей летали насекомые с размахом крыльев почти 70 сантиметров. Новое исследование поставило под сомнение популярную теорию о том, что своими гигантскими размерами они обязаны только высокому уровню кислорода в атмосфере.

Об этом говорится в материале dailygalaxy со ссылкой на журнал Nature.

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Самым известным представителем этих доисторических великанов была Meganeura monyi — одна из самых больших летающих насекомых, когда-либо обнаруженных учеными. Внешне она напоминала огромную стрекозу, хотя на самом деле принадлежала к вымершей группе Meganisoptera, известной также как гриффинфлаи.

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График, показывающий изменение уровня кислорода в атмосфере Земли за последние 550 миллионов лет. Синяя кривая отслеживает концентрацию кислорода в течение разных геологических периодов, от кембрия до наших дней. Фото: Nature

В течение многих лет ученые пытались понять, как насекомым удалось добиться таких невероятных размеров. Основной версией было то, что этому способствовала атмосфера, богатая кислородом.

Однако новое исследование, опубликованное в 2026 году в журнале Nature, показало, что объяснение может быть гораздо сложнее.

Когда в атмосфере Земли было больше кислорода

Meganeura monyi жила в каменноугольном периоде, когда значительные территории Земли были покрыты болотами и густыми лесами. Это насекомое было воздушным хищником и могло иметь размах крыльев около 70 сантиметров.

В то время концентрация кислорода в атмосфере превышала 30%, в то время как сегодня она составляет примерно 21%.

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Большие леса вырабатывали существенное количество органического вещества. Часть углерода накапливалась и оставалась погребенной в земле, не возвращаясь в атмосферу. Именно это, по мнению исследователей, могло способствовать повышению уровня кислорода.

Долгое время царила теория, что более богатая кислородом атмосфера позволила насекомым преодолеть ограничение их дыхательной системы и вырасти до гигантских размеров.

Как дышали гигантские насекомые

В отличие от млекопитающих, насекомые не имеют легких. Они дышат через специальные отверстия в теле, соединенные с сетью трубочек, которые доставляют кислород непосредственно в ткани.

По мере увеличения размеров тела такая система могла становиться все менее эффективной. Именно поэтому вопрос, как гигантские насекомые снабжали свои мышцы достаточным количеством кислорода, долгое время оставался загадкой.

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Новая теория подвергла сомнению роль кислорода

Команда ученых под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Претории решила проверить одну из ключевых частей теории о роли кислорода.

Исследователи проанализировали 1320 микроснимков 44 видов насекомых, представлявших десять разных рядов. Особое внимание они уделили трахеолам — мельчайшим трубочкам, доставляющим кислород к тканям насекомых. И результаты оказались неожиданными.

Обычно трахеолы занимали около 1% или менее ткани лётных мышц. При этом масса тела среди исследованных насекомых отличалась в 10 000 раз, но относительный объем пространства, занятого трахеолами, увеличивался лишь в 1,8 раза.

Ученые пришли к выводу, что большие насекомые действительно в какой-то степени меняют свою дыхательную систему, однако эти изменения не столь масштабны, как можно было бы ожидать.

«Если бы атмосферный кислород действительно устанавливал предел максимального размера тела насекомых, мы должны увидеть доказательства компенсации на уровне трахеол. У больших насекомых определенная компенсация происходит, но в общей картине она незначительна», — пояснил Эдвард Снеллинг.

Почему гигантские насекомые исчезли

Ученые пока не имеют окончательного ответа, почему на Земле появились и исчезли насекомые-гиганты.

На их эволюцию могли повлиять сразу несколько факторов: прочность внешнего скелета, сложность полета и изменения окружающей среды.

Еще одна версия связана с личинками этих насекомых. Исследователь Вилко Верберк предполагает, что высокий уровень кислорода мог оказывать особое влияние на их водные стадии развития.

«Взгляд на проблему из-за стадии личинки может помочь лучше понять, почему эти животные вообще существовали и, возможно, почему они исчезли», — предположил ученый.

Есть также версия, что на размеры насекомых повлияло появление новых воздушных хищников. Данные об ископаемых остатках свидетельствуют, что насекомые стали уменьшаться после появления птиц, даже когда уровень кислорода в атмосфере все еще оставался относительно высоким.

Меньший размер мог сделать их более маневренными и выживать в небе, где появились новые опасные соперники.

Между тем специалисты отмечают, что обычные постельные клопы могут представлять большую угрозу здоровью, чем считалось.

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