Нашествие оленей мохнатой: как садоводам защитить плодовые деревья от вредителя

Борьба с аленкой мохнатой / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Реклама

О начале активной фазы вредителя, рисках для садов и эффективных подходах к защите рассказал менеджер по развитию агротехнологий Южного региона LNZ Group Сергей Корнюшенко в комментарии Zemliak.com.

Почему оленя мохнатая опасна для садов

Леночка мохнатая (бронзовка мохнатая) особенно активизируется в теплую солнечную погоду. По данным агроспециалистов, ее уже массово фиксируют в южных регионах, в частности, в Николаевской и Запорожье.

Ключевая опасность состоит в том, что после начала цветения садов жук стремительно перемещается с рапсовых полей в плодовые насаждения. Там он переходит к интенсивному питанию, поскольку является типичным цветоедом.

Реклама

Вредитель уничтожает репродуктивные части цветка — пыльцы и пестики, фактически блокируя процесс опыления. В результате завязывания плодов не происходит, а потери урожая могут быть массовыми.

«Сейчас критический этап, когда важно не упустить начало массового лета. Если жук уже есть на рапсе, значит, в ближайшее время он появится в садах. Профилактика здесь не работает — эффективность дает только обработка в период активного лета», — подчеркивает Сергей Корнюшенко.

Защита сада: как поступать правильно

Специалисты отмечают: ошибкой является проведение обработок «на упреждение», когда вредитель еще не активен в саду. В таких случаях эффект инсектицидов минимален.

Самая результативная стратегия — точное попадание в период массового лета оленей мохнатой, когда жуки активно перемещаются между полями и садами.

Реклама

Кроме химической защиты, аграриям советуют использовать и механические методы:

синие водяные ловушки для привлечения и отлова жуков;

утреннее встряхивание насекомых с деревьев с последующим их уничтожением.

Для защиты плодовых насаждений перед цветением применяют инсектицидные решения на основе ацетамиприда или тиаклоприда с соблюдением рекомендованных норм внесения. Для усиления эффективности рабочих растворов добавляют прилипатели.

В то же время аграрии отдельно отмечают: во время цветения садов разрешено использовать только препараты с минимальной токсичностью для пчел, ведь безопасное опыление является критически важным для формирования урожая.

Новости партнеров